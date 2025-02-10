https://ria.ru/20250210/minpromtorg-1998497293.html

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку отопительных приборов

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку отопительных приборов - РИА Новости, 10.02.2025

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку отопительных приборов

Минпромторг предложил с 1 сентября текущего года ввести в России обязательную маркировку отдельных видов отопительных приборов, сообщило министерство. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T20:31:00+03:00

2025-02-10T20:31:00+03:00

2025-02-10T21:25:00+03:00

жкх

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минпромторг предложил с 1 сентября текущего года ввести в России обязательную маркировку отдельных видов отопительных приборов, сообщило министерство. "Минпромторг России предлагает ввести с 1 сентября 2025 года обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов отопительных приборов (радиаторы центрального отопления и их секции, конвекторы отопительные)", - говорится в сообщении. Как указали в ведомстве, в период с 2020 по 2023 год показатель нелегального оборота отопительных приборов в России являлся высоким и составлял от 20% до 32%. Многие производители пытаются снизить себестоимость своих товаров, заменяя качественные материалы на более дешевые аналоги и используя некачественное сырье. В результате некачественные батареи плохо греют и выходят из строя при перепадах температур, говорится в документе.Маркировка призвана уменьшить долю незаконного оборота отопительных устройств, повысить их безопасность, а также эффективность проверок в этой сфере, отмечают в Минпромторге.В министерстве напомнили, что с апреля 2024 года по 31 августа 2025 года в России уже проходит добровольный эксперимент по маркировке отопительных приборов.Ранее сообщалось, что с в России изменится порядок расчетов за отопление. С 1 марта регионам запретят разбивать оплату за эту услугу на равномерные платежи в течение всего года — теперь платить придется только в отопительный сезон.

https://ria.ru/20250210/kabmin-1998462129.html

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жкх, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)