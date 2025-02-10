https://ria.ru/20250210/minoborony-1998424483.html
СК завел дело о злоупотреблениях при строительстве объектов для Минобороны
СК завел дело о злоупотреблениях при строительстве объектов для Минобороны - РИА Новости, 10.02.2025
СК завел дело о злоупотреблениях при строительстве объектов для Минобороны
Дело завели на глав фирм, действия которых привели к ущербу в 300 миллионов рублей на строительстве объектов для Минобороны в Калининградской области, сообщили... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:43:00+03:00
2025-02-10T14:43:00+03:00
2025-02-10T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дело завели на глав фирм, действия которых привели к ущербу в 300 миллионов рублей на строительстве объектов для Минобороны в Калининградской области, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России. "Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО "Комплитстрой Групп" и ООО "Атенон" Александра Архипова, Артема Евдокимова и Михаила Масленникова, которые подозреваются в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенном организованной группой (пункт "а" части 2 статьи 201.1 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, Минобороны России в рамках исполнения гособоронзаказа заключило контракты стоимостью свыше 900 миллионов рублей на проведение строительных работ в Калининградской области. К исполнению этих контрактов в качестве субподрядчиков привлекались ООО "Комплитстрой Групп" и ООО "Атенон". Отмечается, что в 2023-2024 годах руководители предприятий Архипов, Евдокимов и Масленников израсходовали более 300 миллионов рублей на цели, не связанные с исполнением контрактов.
https://ria.ru/20250127/khischenie-1995712436.html
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происшествия, россия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело о злоупотреблениях при строительстве объектов для Минобороны
СК завел дело на глав фирм, виновных в ущербе в 300 миллионов рублей на ГОЗ