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В МИД России упразднили один европейский департамент - РИА Новости, 10.02.2025
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21:16 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/mid-1998502062.html
В МИД России упразднили один европейский департамент
В МИД России упразднили один европейский департамент - РИА Новости, 10.02.2025
В МИД России упразднили один европейский департамент
Один из четырех европейских департаментов в структуре центрального аппарата МИД России был сокращен, теперь их осталось только три, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T21:16:00+03:00
2025-02-10T21:16:00+03:00
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великобритания
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Один из четырех европейских департаментов в структуре центрального аппарата МИД России был сокращен, теперь их осталось только три, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Судьбоносные изменения в международной расстановке сил обусловили насущную необходимость структурной и кадровой реформы в системе МИД. Она уже началась", - сказал Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля. Лавров отметил, что в течение 2024 года в МИД России были сделаны "первые важные шаги по приведению структуры и штатного расписания центрального аппарата и российских загранучреждений в соответствие с обновленной Концепцией внешней политики России, одобренной весной 2023 года президентом России Владимиром Путиным". Концепция предполагает существенное расширение российского дипломатического присутствия в странах мирового большинства "при одновременном сокращении ресурсов на направлениях, где партнерами движет не разум, не коренные национальные интересы, а пещерная русофобия". "На данном этапе тратить там прежде всего человеческие ресурсы бессмысленно. Эти преобразования будут продолжены без пауз. Прошу проанализировать итоги первого этапа реформ. Вы о них знаете. Это дополнительный африканский департамент, сокращение европейских департаментов на одну единицу. Прошу подготовить предложения к следующему этапу", - пояснил министр. Согласно структуре центрального аппарата МИД, опубликованной на сайте министерства в конце января, был сокращен европейский департамент, в ведении которого ранее были отношения со странами Северной Европы, в том числе, Великобританией, Ирландией, Норвегией, Данией, Финляндией и др. Департамент Северной Америки был переименован в департамент Северной Атлантики, который теперь занимается вопросами, связанными с политикой США, Канады, Великобритании и Ирландии. Остальные страны Европы были перераспределены между другими европейскими департаментами, которых отныне три, вместо четырех.
https://ria.ru/20250210/lavrov-1998497871.html
https://ria.ru/20250204/lavrov-1997369622.html
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россия, великобритания, ирландия, сергей лавров, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Россия, Великобритания, Ирландия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
В МИД России упразднили один европейский департамент

Лавров: в структуре МИД сократили один из четырех европейских департаментов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Один из четырех европейских департаментов в структуре центрального аппарата МИД России был сокращен, теперь их осталось только три, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Судьбоносные изменения в международной расстановке сил обусловили насущную необходимость структурной и кадровой реформы в системе МИД. Она уже началась", - сказал Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля.
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Лавров отметил, что в течение 2024 года в МИД России были сделаны "первые важные шаги по приведению структуры и штатного расписания центрального аппарата и российских загранучреждений в соответствие с обновленной Концепцией внешней политики России, одобренной весной 2023 года президентом России Владимиром Путиным". Концепция предполагает существенное расширение российского дипломатического присутствия в странах мирового большинства "при одновременном сокращении ресурсов на направлениях, где партнерами движет не разум, не коренные национальные интересы, а пещерная русофобия".
«
"На данном этапе тратить там прежде всего человеческие ресурсы бессмысленно. Эти преобразования будут продолжены без пауз. Прошу проанализировать итоги первого этапа реформ. Вы о них знаете. Это дополнительный африканский департамент, сокращение европейских департаментов на одну единицу. Прошу подготовить предложения к следующему этапу", - пояснил министр.
Согласно структуре центрального аппарата МИД, опубликованной на сайте министерства в конце января, был сокращен европейский департамент, в ведении которого ранее были отношения со странами Северной Европы, в том числе, Великобританией, Ирландией, Норвегией, Данией, Финляндией и др. Департамент Северной Америки был переименован в департамент Северной Атлантики, который теперь занимается вопросами, связанными с политикой США, Канады, Великобритании и Ирландии. Остальные страны Европы были перераспределены между другими европейскими департаментами, которых отныне три, вместо четырех.
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