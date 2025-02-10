https://ria.ru/20250210/mid-1998437837.html

Россия продолжит добиваться возвращения домой заложников ХАМАС, заявил МИД

Россия продолжит добиваться возвращения домой заложников ХАМАС, заявил МИД - РИА Новости, 10.02.2025

Россия продолжит добиваться возвращения домой заложников ХАМАС, заявил МИД

Москва продолжит настойчиво добиваться скорейшего возвращения домой не только россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, но и других... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:38:00+03:00

2025-02-10T15:38:00+03:00

2025-02-10T15:58:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва продолжит настойчиво добиваться скорейшего возвращения домой не только россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, но и других заложников ХАМАС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия будет продолжать настойчиво добиваться скорейшего возвращения домой не только наших соотечественников Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, но и всех других заложников", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.Она добавила, что для успешного освобождения заложников Израиль и ХАМАС должны строго выполнять достигнутые договоренности в рамках режима прекращения огня."Ведь от этого зависит судьба всех остающихся в Газе заложников, а также освобождение из израильских тюрем палестинских заключенных", - подчеркнула Захарова.По её словам, российская сторона занималась освобождением не только своих соотечественников, но и с должным вниманием отнеслась "к соответствующим обращениям в наш адрес ряда иностранных партнеров"."Конкретные результаты, которых удалось добиться в ходе работы на этом приоритетном для нас гуманитарном направлении, побудили руководство Израиля изменить свое негативное восприятие нашего взаимодействия с движением ХАМАС. На смену звучавшей ранее критике пришел более прагматичный подход, обусловленный усилившейся заинтересованностью в использовании посреднического потенциала России для решения данной проблемы. Это, среди прочего, выразилось и в многочисленных обращениях к нам израильских представителей на разных уровнях, включая посольство Израиля в Москве, с просьбами продолжать активную работу по данному досье", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20250208/netanjahu-1998201357.html

https://ria.ru/20250208/hamas-1998112780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, донбасс, хамас