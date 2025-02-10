Россия продолжит добиваться возвращения домой заложников ХАМАС, заявил МИД
МИД: Россия добивается освобождения не только Труфанова, но и других заложников
© AP Photo / Abed HajjarБойцы ХАМАС
© AP Photo / Abed Hajjar
Бойцы ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва продолжит настойчиво добиваться скорейшего возвращения домой не только россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, но и других заложников ХАМАС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Ведь от этого зависит судьба всех остающихся в Газе заложников, а также освобождение из израильских тюрем палестинских заключенных", - подчеркнула Захарова.
По её словам, российская сторона занималась освобождением не только своих соотечественников, но и с должным вниманием отнеслась "к соответствующим обращениям в наш адрес ряда иностранных партнеров".
"Конкретные результаты, которых удалось добиться в ходе работы на этом приоритетном для нас гуманитарном направлении, побудили руководство Израиля изменить свое негативное восприятие нашего взаимодействия с движением ХАМАС. На смену звучавшей ранее критике пришел более прагматичный подход, обусловленный усилившейся заинтересованностью в использовании посреднического потенциала России для решения данной проблемы. Это, среди прочего, выразилось и в многочисленных обращениях к нам израильских представителей на разных уровнях, включая посольство Израиля в Москве, с просьбами продолжать активную работу по данному досье", - подчеркнула Захарова.
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