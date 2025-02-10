https://ria.ru/20250210/mid-1998346989.html
Запад хочет превратить Южный Кавказ в арену конфронтации, заявили в МИД
Запад хочет превратить Южный Кавказ в арену конфронтации, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2025
Запад хочет превратить Южный Кавказ в арену конфронтации, заявили в МИД
Российская сторона отвергает планы Запада по превращению Южного Кавказа в арену геополитической конфронтации, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:54:00+03:00
2025-02-10T09:54:00+03:00
2025-02-10T09:54:00+03:00
россия
михаил галузин
безопасность
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российская сторона отвергает планы Запада по превращению Южного Кавказа в арену геополитической конфронтации, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Мы отвергаем западные замыслы превращения Южного Кавказа в арену геополитической конфронтации", - сказал он. "Будем делать все от нас зависящее, чтобы уберечь приоритетный для нас регион от хаотизации, превратить его в зону сотрудничества и процветания. В этом – коренной интерес России", - заключил он.
https://ria.ru/20250210/mid-1998338460.html
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россия, михаил галузин, безопасность
Россия, Михаил Галузин, Безопасность
Запад хочет превратить Южный Кавказ в арену конфронтации, заявили в МИД
Галузин: РФ отвергает планы Запада превратить Южный Кавказ в арену конфронтации