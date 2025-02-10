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МИД продолжит укреплять внешнеполитические позиции России, заявил Путин
МИД продолжит укреплять внешнеполитические позиции России, заявил Путин - РИА Новости, 10.02.2025
МИД продолжит укреплять внешнеполитические позиции России, заявил Путин
Президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником, отметил, что МИД РФ трудится... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:14:00+03:00
2025-02-10T09:14:00+03:00
2025-02-10T09:23:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником, отметил, что МИД РФ трудится с максимальной отдачей, укрепляя внешнеполитические позиции России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уверен, что сплочённый мидовский коллектив будет и впредь трудиться с максимальной отдачей, способствуя укреплению внешнеполитических позиций России. От души желаю всем сотрудникам центрального аппарата и загранучреждений министерства новых успехов, а уважаемым ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья, бодрости духа и долголетия", - добавил он.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
МИД продолжит укреплять внешнеполитические позиции России, заявил Путин
Путин: МИД продолжит трудиться с максимальной отдачей, укрепляя позиции РФ