https://ria.ru/20250210/mid-1998341882.html

МИД продолжит укреплять внешнеполитические позиции России, заявил Путин

МИД продолжит укреплять внешнеполитические позиции России, заявил Путин - РИА Новости, 10.02.2025

МИД продолжит укреплять внешнеполитические позиции России, заявил Путин

Президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником, отметил, что МИД РФ трудится... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T09:14:00+03:00

2025-02-10T09:14:00+03:00

2025-02-10T09:23:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником, отметил, что МИД РФ трудится с максимальной отдачей, укрепляя внешнеполитические позиции России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уверен, что сплочённый мидовский коллектив будет и впредь трудиться с максимальной отдачей, способствуя укреплению внешнеполитических позиций России. От души желаю всем сотрудникам центрального аппарата и загранучреждений министерства новых успехов, а уважаемым ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья, бодрости духа и долголетия", - добавил он.

https://ria.ru/20250127/bogdanov-1995698315.html

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россия, владимир путин, общество