https://ria.ru/20250210/mid-1998338848.html

МИД России надеется, что выборы в Абхазии пройдут без эксцессов

МИД России надеется, что выборы в Абхазии пройдут без эксцессов - РИА Новости, 10.02.2025

МИД России надеется, что выборы в Абхазии пройдут без эксцессов

Российская сторона надеется, что голосование на досрочных выборах президента Абхазии 15 февраля пройдет без эксцессов, заявил в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T08:35:00+03:00

2025-02-10T08:35:00+03:00

2025-02-10T08:35:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российская сторона надеется, что голосование на досрочных выборах президента Абхазии 15 февраля пройдет без эксцессов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "В контексте предстоящих 15 февраля досрочных выборов президента Абхазии рассчитываем, что голосование пройдет строго в правовом поле и без эксцессов, а результаты волеизъявления избирателей будут способствовать укреплению внутриполитической стабильности, повышению благосостояния населения и дальнейшему социально-экономическому подъему республики с опорой на союз с Россией", - сказал он. Досрочные президентские выборы в Абхазии состоятся 15 февраля. На пост главы государства претендуют пять человек - видный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.

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абхазия, россия, михаил галузин, адгур ардзинба, в мире