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В МИД рассказали об усилиях Запада по дестабилизации Южного Кавказа - РИА Новости, 10.02.2025
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08:27 10.02.2025 (обновлено: 08:28 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/mid-1998338460.html
В МИД рассказали об усилиях Запада по дестабилизации Южного Кавказа
В МИД рассказали об усилиях Запада по дестабилизации Южного Кавказа - РИА Новости, 10.02.2025
В МИД рассказали об усилиях Запада по дестабилизации Южного Кавказа
Запад не прекращает усилий по дестабилизации Южного Кавказа, в частности Грузии, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T08:27:00+03:00
2025-02-10T08:28:00+03:00
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россия
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михаил галузин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Запад не прекращает усилий по дестабилизации Южного Кавказа, в частности Грузии, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Действительно, Запад не прекращает усилий по дестабилизации Южного Кавказа. Наглядный пример – Грузия. США и ЕС решили демонстративно наказать страну, вдруг "посмевшую" играть по своим, а не навязанным ей правилам", - сказал дипломат. Он отметил, что Запад беспардонно вмешивается во внутренние дела республики, пытается изменить суверенный выбор грузинского народа и избранных им властей в пользу мира и процветания, "ультимативно ставят Тбилиси перед ложным выбором: либо с Западом, либо с Москвой". "Грузию толкали на авантюру с открытием "второго фронта" против России в Абхазии и Южной Осетии. Хотели, чтобы грузинский народ проливал кровь за чуждые ему интересы. При этом в рамках Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье американцы и есовцы лицемерно постулируют тезисы о мире", - заключил Галузин.
https://ria.ru/20250117/putin-1994249677.html
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грузия, россия, сша, михаил галузин, евросоюз, безопасность
Грузия, Россия, США, Михаил Галузин, Евросоюз, Безопасность
В МИД рассказали об усилиях Запада по дестабилизации Южного Кавказа

Галузин: Запад не прекращает усилий по дестабилизации Южного Кавказа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Запад не прекращает усилий по дестабилизации Южного Кавказа, в частности Грузии, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Действительно, Запад не прекращает усилий по дестабилизации Южного Кавказа. Наглядный пример – Грузия. США и ЕС решили демонстративно наказать страну, вдруг "посмевшую" играть по своим, а не навязанным ей правилам", - сказал дипломат.
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Он отметил, что Запад беспардонно вмешивается во внутренние дела республики, пытается изменить суверенный выбор грузинского народа и избранных им властей в пользу мира и процветания, "ультимативно ставят Тбилиси перед ложным выбором: либо с Западом, либо с Москвой".
"Грузию толкали на авантюру с открытием "второго фронта" против России в Абхазии и Южной Осетии. Хотели, чтобы грузинский народ проливал кровь за чуждые ему интересы. При этом в рамках Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье американцы и есовцы лицемерно постулируют тезисы о мире", - заключил Галузин.
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