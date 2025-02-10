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В МИД раскритиковали Молдавию за попытки увязать вопрос по газу с ПМР - РИА Новости, 10.02.2025
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01:29 10.02.2025 (обновлено: 02:15 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/mid-1998322734.html
В МИД раскритиковали Молдавию за попытки увязать вопрос по газу с ПМР
В МИД раскритиковали Молдавию за попытки увязать вопрос по газу с ПМР - РИА Новости, 10.02.2025
В МИД раскритиковали Молдавию за попытки увязать вопрос по газу с ПМР
Молдавские власти неуместно увязывают решение газового кризиса с выводом российского контингента из Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T01:29:00+03:00
2025-02-10T02:15:00+03:00
россия
молдавия
днестр
михаил галузин
дорин речан
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Молдавские власти неуместно увязывают решение газового кризиса с выводом российского контингента из Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин. Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что газовый кризис может быть разрешен только при условии вывода российского воинского контингента из Приднестровья.&quot;Считаем такую увязку надуманной и неуместной. Заявления Речана можно расценивать как попытку использования газового кризиса и гуманитарной ситуации в Приднестровье для навязывания своих условий решения приднестровского конфликта&quot;, — сказал Галузин.Он напомнил, что российский контингент в составе Совместных миротворческих сил с участием также Молдавии и Приднестровья на протяжении более 30 лет надежно выполняет задачи обеспечения мира на Днестре. Дипломат подчеркнул, пересмотреть миротворческую операции можно будет только тогда, когда удастся найти формулу политического урегулирования конфликта. "До этого, как известно, далеко. В том числе потому, что молдавская сторона препятствует работе переговорных механизмов и игнорирует обращения приднестровского руководства о возобновлении их заседаний", — заключил замглавы МИД.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без голубого топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997874231.html
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россия, молдавия, днестр, михаил галузин, дорин речан
Россия, Молдавия, Днестр, Михаил Галузин, Дорин Речан
В МИД раскритиковали Молдавию за попытки увязать вопрос по газу с ПМР

МИД: Кишинев неуместно увязывает решение вопроса газа и вывод контингента из ПМР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Молдавские власти неуместно увязывают решение газового кризиса с выводом российского контингента из Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что газовый кризис может быть разрешен только при условии вывода российского воинского контингента из Приднестровья.
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«

"Считаем такую увязку надуманной и неуместной. Заявления Речана можно расценивать как попытку использования газового кризиса и гуманитарной ситуации в Приднестровье для навязывания своих условий решения приднестровского конфликта", — сказал Галузин.

Он напомнил, что российский контингент в составе Совместных миротворческих сил с участием также Молдавии и Приднестровья на протяжении более 30 лет надежно выполняет задачи обеспечения мира на Днестре. Дипломат подчеркнул, пересмотреть миротворческую операции можно будет только тогда, когда удастся найти формулу политического урегулирования конфликта.
"До этого, как известно, далеко. В том числе потому, что молдавская сторона препятствует работе переговорных механизмов и игнорирует обращения приднестровского руководства о возобновлении их заседаний", — заключил замглавы МИД.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без голубого топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
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РоссияМолдавияДнестрМихаил ГалузинДорин Речан
 
 
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