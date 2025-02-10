https://ria.ru/20250210/mid-1998322734.html

В МИД раскритиковали Молдавию за попытки увязать вопрос по газу с ПМР

В МИД раскритиковали Молдавию за попытки увязать вопрос по газу с ПМР - РИА Новости, 10.02.2025

В МИД раскритиковали Молдавию за попытки увязать вопрос по газу с ПМР

Молдавские власти неуместно увязывают решение газового кризиса с выводом российского контингента из Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T01:29:00+03:00

2025-02-10T01:29:00+03:00

2025-02-10T02:15:00+03:00

россия

молдавия

днестр

михаил галузин

дорин речан

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Молдавские власти неуместно увязывают решение газового кризиса с выводом российского контингента из Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин. Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что газовый кризис может быть разрешен только при условии вывода российского воинского контингента из Приднестровья."Считаем такую увязку надуманной и неуместной. Заявления Речана можно расценивать как попытку использования газового кризиса и гуманитарной ситуации в Приднестровье для навязывания своих условий решения приднестровского конфликта", — сказал Галузин.Он напомнил, что российский контингент в составе Совместных миротворческих сил с участием также Молдавии и Приднестровья на протяжении более 30 лет надежно выполняет задачи обеспечения мира на Днестре. Дипломат подчеркнул, пересмотреть миротворческую операции можно будет только тогда, когда удастся найти формулу политического урегулирования конфликта. "До этого, как известно, далеко. В том числе потому, что молдавская сторона препятствует работе переговорных механизмов и игнорирует обращения приднестровского руководства о возобновлении их заседаний", — заключил замглавы МИД.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без голубого топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.

https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997874231.html

https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997882535.html

россия

молдавия

днестр

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россия, молдавия, днестр, михаил галузин, дорин речан