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Мерц считает, что Украина должна стать членом ЕС - РИА Новости, 10.02.2025
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00:49 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/merts-1998319991.html
Мерц считает, что Украина должна стать членом ЕС
Мерц считает, что Украина должна стать членом ЕС - РИА Новости, 10.02.2025
Мерц считает, что Украина должна стать членом ЕС
Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц считает, что Украина должна РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T00:49:00+03:00
2025-02-10T00:49:00+03:00
в мире
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сша
фридрих мерц
олаф шольц
дональд трамп
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц считает, что Украина должна в среднесрочной перспективе стать членом Евросоюза. "Сейчас это (вступление Украины в НАТО - ред.) невозможно, потому что НАТО не принимает в свои ряды государства, находящиеся в состоянии войны. Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз, и я считаю это правильным. Работа в этом направлении идет, и в среднесрочной перспективе Украина должна стать членом ЕС", - заявил Мерц в ходе предвыборных теледебатов с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в эфире второго немецкого канала ZDF. Мерц также напомнил, что в Евросоюзе существуют обязательства по взаимной защите, похожие на те, что прописаны в уставе НАТО. "Это означает, что Украина могла бы получить значительный дополнительный уровень безопасности со стороны Европы", - уточнил политик. По его мнению, это "верный путь, но он потребует времени". "И, прежде всего, этот война должна быть закончена как можно скорее. Надеюсь, что уже на следующих выходных мы узнаем больше о том, как это может произойти", - отметил Мерц, имея в виду возможное обсуждение этой темы в рамках Ежегодной конференции по безопасности, которая пройдет в Мюнхене 14-16 февраля. Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог опроверг сообщения западных СМИ, заявив, что план США по урегулированию украинского конфликта не будет представлен им на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что представить подобный план может только американский лидер. В воскресенье состоялись теледебаты Шольца и Мерца на ТВ. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31%, за ними идёт "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15%, за партию "Зеленые" - 14%. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за "Левую партию" - 5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" поддерживают 4% опрошенных.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994750450.html
https://ria.ru/20241226/germaniya-1991517639.html
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в мире, украина, германия, сша, фридрих мерц, олаф шольц, дональд трамп, хдс/хсс, нато, евросоюз
В мире, Украина, Германия, США, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, Дональд Трамп, ХДС/ХСС, НАТО, Евросоюз
Мерц считает, что Украина должна стать членом ЕС

Мерц: Украина в среднесрочной перспективе должна стать членом ЕС

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц . Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц считает, что Украина должна в среднесрочной перспективе стать членом Евросоюза.
"Сейчас это (вступление Украины в НАТО - ред.) невозможно, потому что НАТО не принимает в свои ряды государства, находящиеся в состоянии войны. Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз, и я считаю это правильным. Работа в этом направлении идет, и в среднесрочной перспективе Украина должна стать членом ЕС", - заявил Мерц в ходе предвыборных теледебатов с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в эфире второго немецкого канала ZDF.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Мерц призвал европейцев сплотиться на фоне прихода Трампа
21 января, 10:33
Мерц также напомнил, что в Евросоюзе существуют обязательства по взаимной защите, похожие на те, что прописаны в уставе НАТО. "Это означает, что Украина могла бы получить значительный дополнительный уровень безопасности со стороны Европы", - уточнил политик.
По его мнению, это "верный путь, но он потребует времени". "И, прежде всего, этот война должна быть закончена как можно скорее. Надеюсь, что уже на следующих выходных мы узнаем больше о том, как это может произойти", - отметил Мерц, имея в виду возможное обсуждение этой темы в рамках Ежегодной конференции по безопасности, которая пройдет в Мюнхене 14-16 февраля.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
В СДПГ обвинили Мерца в непостоянстве позиции по поставкам Taurus Киеву
26 декабря 2024, 18:01
Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог опроверг сообщения западных СМИ, заявив, что план США по урегулированию украинского конфликта не будет представлен им на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что представить подобный план может только американский лидер.
В воскресенье состоялись теледебаты Шольца и Мерца на ТВ.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31%, за ними идёт "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15%, за партию "Зеленые" - 14%. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за "Левую партию" - 5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" поддерживают 4% опрошенных.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В бундестаге выступили с призывом из-за обещания Мерца по Украине
11 декабря 2024, 16:00
 
В миреУкраинаГерманияСШАФридрих МерцОлаф ШольцДональд ТрампХДС/ХССНАТОЕвросоюз
 
 
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