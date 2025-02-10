Мерц считает, что Украина должна стать членом ЕС
Мерц: Украина в среднесрочной перспективе должна стать членом ЕС
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц . Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц считает, что Украина должна в среднесрочной перспективе стать членом Евросоюза.
"Сейчас это (вступление Украины в НАТО - ред.) невозможно, потому что НАТО не принимает в свои ряды государства, находящиеся в состоянии войны. Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз, и я считаю это правильным. Работа в этом направлении идет, и в среднесрочной перспективе Украина должна стать членом ЕС", - заявил Мерц в ходе предвыборных теледебатов с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в эфире второго немецкого канала ZDF.
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Мерц также напомнил, что в Евросоюзе существуют обязательства по взаимной защите, похожие на те, что прописаны в уставе НАТО. "Это означает, что Украина могла бы получить значительный дополнительный уровень безопасности со стороны Европы", - уточнил политик.
По его мнению, это "верный путь, но он потребует времени". "И, прежде всего, этот война должна быть закончена как можно скорее. Надеюсь, что уже на следующих выходных мы узнаем больше о том, как это может произойти", - отметил Мерц, имея в виду возможное обсуждение этой темы в рамках Ежегодной конференции по безопасности, которая пройдет в Мюнхене 14-16 февраля.
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Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог опроверг сообщения западных СМИ, заявив, что план США по урегулированию украинского конфликта не будет представлен им на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что представить подобный план может только американский лидер.
В воскресенье состоялись теледебаты Шольца и Мерца на ТВ.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31%, за ними идёт "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15%, за партию "Зеленые" - 14%. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за "Левую партию" - 5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" поддерживают 4% опрошенных.
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