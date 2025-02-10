https://ria.ru/20250210/mazut-1998499814.html

Около 50 тысяч россиян приняли участие в уборке мазута с побережья

Около 50 тысяч россиян приняли участие в уборке мазута с побережья - РИА Новости, 10.02.2025

Около 50 тысяч россиян приняли участие в уборке мазута с побережья

Около 50 тысяч россиян присоединились к объединенному штабу "МЫВМЕСТЕ" для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Чёрном море, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T20:51:00+03:00

2025-02-10T20:51:00+03:00

2025-02-10T20:51:00+03:00

севастополь

черное море

россия

григорий гуров

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Около 50 тысяч россиян присоединились к объединенному штабу "МЫВМЕСТЕ" для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Чёрном море, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. "К объединённому штабу "#МЫВМЕСТЕ" продолжают присоединяться неравнодушные люди, активисты молодёжных организаций. За всё время ЧС почти 50 тысяч россиян приняли участие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье. Добровольцами собрано и вывезено более 182 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта. Присоединиться к работе штаба "#МЫВМЕСТЕ" можно через ресурсные центры добровольчества в регионе отправления. Кроме того, важно зарегистрироваться на платформе "Добро.РФ". Это позволит получить все социальные гарантии в полном объёме", - приводятся в сообщении слова главы Росмолодежи Григория Гурова. В организации уточнили, что ежедневно к работе по уборке мазута присоединяются 3 тысячи добровольцев из более чем 25 регионов России. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250210/mazut-1998451229.html

https://ria.ru/20250208/mazut-1998037916.html

севастополь

черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, черное море, россия, григорий гуров