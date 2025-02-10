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Защитные сети впитали все выбросы мазута на пляжах Анапы при шторме - РИА Новости, 10.02.2025
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16:35 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/mazut-1998451229.html
Защитные сети впитали все выбросы мазута на пляжах Анапы при шторме
Защитные сети впитали все выбросы мазута на пляжах Анапы при шторме - РИА Новости, 10.02.2025
Защитные сети впитали все выбросы мазута на пляжах Анапы при шторме
Сооружения, состоящие из рва, вала и полипропиленовой сети, смогли полностью защитить основное тело пляжей Анапы от выбросов мазута во время штормов до 4 баллов РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:35:00+03:00
2025-02-10T16:35:00+03:00
происшествия
анапа
краснодарский край
севастополь
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Сооружения, состоящие из рва, вала и полипропиленовой сети, смогли полностью защитить основное тело пляжей Анапы от выбросов мазута во время штормов до 4 баллов в начале февраля, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "В первые дни февраля в акватории Анапы фиксировали штормы до 4 баллов. Во всех местах, где сделали защитные сооружения, мазут не выбросило на основное тело пляжа. Все новые выбросы впитали сети, и в целом они локализованы на полосе в нескольких метрах от воды. Участники ликвидации ЧС такие загрязнения убирают в первую очередь", - говорится в сообщении. Уточняется, что специальные сооружения от штормов защищают 32 километра побережья Анапы. Непрерывную линию вдоль берега выкопали от Центрального пляжа Анапы до Бугазской косы. Система защитных сооружений включает ров глубиной до одного метра, вал высотой около двух метров и полипропиленовую сеть, укрывающую вал. Дополнительно сети также устанавливают у самой воды – как первичный фильтр для сбора мазута. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250208/mazut-1998037916.html
https://ria.ru/20250129/mazut-1996131055.html
анапа
краснодарский край
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происшествия, анапа, краснодарский край, севастополь, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Севастополь, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Защитные сети впитали все выбросы мазута на пляжах Анапы при шторме

Сооружения из рва, вала и полипропиленовой сети защитили пляжи Анапы от мазута

© Оперативный штаб - Краснодарский крайБереговая линия Анапы. Кадр видео
Береговая линия Анапы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Оперативный штаб - Краснодарский край
Береговая линия Анапы. Кадр видео. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Сооружения, состоящие из рва, вала и полипропиленовой сети, смогли полностью защитить основное тело пляжей Анапы от выбросов мазута во время штормов до 4 баллов в начале февраля, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«
"В первые дни февраля в акватории Анапы фиксировали штормы до 4 баллов. Во всех местах, где сделали защитные сооружения, мазут не выбросило на основное тело пляжа. Все новые выбросы впитали сети, и в целом они локализованы на полосе в нескольких метрах от воды. Участники ликвидации ЧС такие загрязнения убирают в первую очередь", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что специальные сооружения от штормов защищают 32 километра побережья Анапы. Непрерывную линию вдоль берега выкопали от Центрального пляжа Анапы до Бугазской косы. Система защитных сооружений включает ров глубиной до одного метра, вал высотой около двух метров и полипропиленовую сеть, укрывающую вал. Дополнительно сети также устанавливают у самой воды – как первичный фильтр для сбора мазута.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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29 января, 15:57
 
ПроисшествияАнапаКраснодарский крайСевастопольКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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