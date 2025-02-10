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На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 10.02.2025
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10:20 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/mazut-1998353021.html
На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы нефтепродуктов
На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 10.02.2025
На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы нефтепродуктов
Новые точечные выбросы нефтепродуктов из-за аварии танкеров зафиксированы на побережье Черного моря в Краснодарском крае от мыса Панагия Темрюкского района до... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T10:20:00+03:00
2025-02-10T10:20:00+03:00
происшествия
темрюкский район
анапа
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997818352_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_17f43559ef03092f9e4b361d6997d669.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новые точечные выбросы нефтепродуктов из-за аварии танкеров зафиксированы на побережье Черного моря в Краснодарском крае от мыса Панагия Темрюкского района до центрального пляжа Анапы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Обнаружены точечные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до центрального пляжа Анапы. Определены 14 участков проведения работ по сбору нефтепродуктов общей протяженностью 63 километра, собрана 181 тысяча тонн загрязненного песка", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжах Анапы и Темрюкского района продолжается строительство защитного вала с полипропиленовыми сетями. Свыше 20 межведомственных мониторинговых групп обследовали 265 километров береговой линии, в том числе повторно. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250207/delfiny-1998090304.html
https://ria.ru/20250207/anapa-1997907935.html
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темрюкский район
анапа
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происшествия, темрюкский район, анапа, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Темрюкский район, Анапа, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы нефтепродуктов

На побережье Черного моря в Краснодарском крае обнаружили новые выбросы мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новые точечные выбросы нефтепродуктов из-за аварии танкеров зафиксированы на побережье Черного моря в Краснодарском крае от мыса Панагия Темрюкского района до центрального пляжа Анапы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Обнаружены точечные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до центрального пляжа Анапы. Определены 14 участков проведения работ по сбору нефтепродуктов общей протяженностью 63 километра, собрана 181 тысяча тонн загрязненного песка", - говорится в сообщении.
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Ведомство отмечает, что для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжах Анапы и Темрюкского района продолжается строительство защитного вала с полипропиленовыми сетями. Свыше 20 межведомственных мониторинговых групп обследовали 265 километров береговой линии, в том числе повторно.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
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Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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ПроисшествияТемрюкский районАнапаКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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