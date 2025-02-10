https://ria.ru/20250210/mayner-1998428679.html

Guardian: британец, потерявший биткоин-состояние на свалке, хочет купить ее

Guardian: британец, потерявший биткоин-состояние на свалке, хочет купить ее - РИА Новости, 10.02.2025

Guardian: британец, потерявший биткоин-состояние на свалке, хочет купить ее

Британский майнер Джеймс Хауэллс, который на протяжении десятилетия безуспешно пытается провести поиски на свалке, куда был выкинут жесткий диск с целым... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:59:00+03:00

2025-02-10T14:59:00+03:00

2025-02-10T14:59:00+03:00

в мире

ньюпорт (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97860/63/978606333_0:775:2001:1900_1920x0_80_0_0_52ae85c9a6600e6b3da7a842ba553247.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Британский майнер Джеймс Хауэллс, который на протяжении десятилетия безуспешно пытается провести поиски на свалке, куда был выкинут жесткий диск с целым состоянием в криптовалюте, рассматривает возможность приобрести один из ее участков для проведения поисков, сообщает издание Guardian. Хауэллс начал заниматься майнингом криптовалюты в 2009 году, свои накопления он хранил на съемном жестком диске. В 2013 году Хауэллс положил диск в пакет, который его бывшая девушка по ошибке выбросила в мусор. С тех пор мужчина не оставлял попыток найти его на свалке, поскольку при стоимости биткоина в 93,637 доллара цена содержимого того кошелька может составлять более 749 миллионов долларов. Однако городской совет Ньюпорта, которому принадлежит свалка, уже не менее девяти раз отказал Хауэллсу в проведении раскопок, несмотря на то, что мужчина предлагал потратить четверть суммы из кошелька на благо города. В январе 2025 года суд также встал на сторону городского совета, отказав в поисках и закрыв дело. "Компьютерный эксперт, который на протяжении десятилетия боролся за возвращение биткоин-состояния стоимостью 600 миллионов фунтов стерлингов... рассматривает возможность покупки этого участка свалки, чтобы иметь возможность заняться поисками пропавшего состояния", - пишет издание. Отмечается, что мужчина решил прибегнуть к покупке из-за решения властей в скором времени закрыть свалку, чтобы выделить один из ее участков для строительства станции по производству солнечной энергии.

https://ria.ru/20241216/bitkoin-1989355145.html

ньюпорт (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ньюпорт (город)