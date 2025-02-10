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Guardian: британец, потерявший биткоин-состояние на свалке, хочет купить ее - РИА Новости, 10.02.2025
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14:59 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/mayner-1998428679.html
Guardian: британец, потерявший биткоин-состояние на свалке, хочет купить ее
Guardian: британец, потерявший биткоин-состояние на свалке, хочет купить ее - РИА Новости, 10.02.2025
Guardian: британец, потерявший биткоин-состояние на свалке, хочет купить ее
Британский майнер Джеймс Хауэллс, который на протяжении десятилетия безуспешно пытается провести поиски на свалке, куда был выкинут жесткий диск с целым... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:59:00+03:00
2025-02-10T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Британский майнер Джеймс Хауэллс, который на протяжении десятилетия безуспешно пытается провести поиски на свалке, куда был выкинут жесткий диск с целым состоянием в криптовалюте, рассматривает возможность приобрести один из ее участков для проведения поисков, сообщает издание Guardian. Хауэллс начал заниматься майнингом криптовалюты в 2009 году, свои накопления он хранил на съемном жестком диске. В 2013 году Хауэллс положил диск в пакет, который его бывшая девушка по ошибке выбросила в мусор. С тех пор мужчина не оставлял попыток найти его на свалке, поскольку при стоимости биткоина в 93,637 доллара цена содержимого того кошелька может составлять более 749 миллионов долларов. Однако городской совет Ньюпорта, которому принадлежит свалка, уже не менее девяти раз отказал Хауэллсу в проведении раскопок, несмотря на то, что мужчина предлагал потратить четверть суммы из кошелька на благо города. В январе 2025 года суд также встал на сторону городского совета, отказав в поисках и закрыв дело. "Компьютерный эксперт, который на протяжении десятилетия боролся за возвращение биткоин-состояния стоимостью 600 миллионов фунтов стерлингов... рассматривает возможность покупки этого участка свалки, чтобы иметь возможность заняться поисками пропавшего состояния", - пишет издание. Отмечается, что мужчина решил прибегнуть к покупке из-за решения властей в скором времени закрыть свалку, чтобы выделить один из ее участков для строительства станции по производству солнечной энергии.
https://ria.ru/20241216/bitkoin-1989355145.html
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60
353
60
в мире, ньюпорт (город)
В мире, Ньюпорт (город)
Guardian: британец, потерявший биткоин-состояние на свалке, хочет купить ее

Британец, потерявший биткоин-состояние на свалке, хочет купить ее для поисков

© Fotolia/123dartistЭлектронная валюта биткоин (bitcoin)
Электронная валюта биткоин (bitcoin) - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Fotolia/123dartist
Электронная валюта биткоин (bitcoin). Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Британский майнер Джеймс Хауэллс, который на протяжении десятилетия безуспешно пытается провести поиски на свалке, куда был выкинут жесткий диск с целым состоянием в криптовалюте, рассматривает возможность приобрести один из ее участков для проведения поисков, сообщает издание Guardian.
Хауэллс начал заниматься майнингом криптовалюты в 2009 году, свои накопления он хранил на съемном жестком диске. В 2013 году Хауэллс положил диск в пакет, который его бывшая девушка по ошибке выбросила в мусор. С тех пор мужчина не оставлял попыток найти его на свалке, поскольку при стоимости биткоина в 93,637 доллара цена содержимого того кошелька может составлять более 749 миллионов долларов. Однако городской совет Ньюпорта, которому принадлежит свалка, уже не менее девяти раз отказал Хауэллсу в проведении раскопок, несмотря на то, что мужчина предлагал потратить четверть суммы из кошелька на благо города. В январе 2025 года суд также встал на сторону городского совета, отказав в поисках и закрыв дело.
"Компьютерный эксперт, который на протяжении десятилетия боролся за возвращение биткоин-состояния стоимостью 600 миллионов фунтов стерлингов... рассматривает возможность покупки этого участка свалки, чтобы иметь возможность заняться поисками пропавшего состояния", - пишет издание.
Отмечается, что мужчина решил прибегнуть к покупке из-за решения властей в скором времени закрыть свалку, чтобы выделить один из ее участков для строительства станции по производству солнечной энергии.
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