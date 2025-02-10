https://ria.ru/20250210/mavzoley-1998407951.html
Доступ в Мавзолей Ленина закроют с 18 февраля
Доступ в Мавзолей Ленина закроют с 18 февраля - РИА Новости, 10.02.2025
Доступ в Мавзолей Ленина закроют с 18 февраля
Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт с 18 февраля по 14 апреля из-за проведения профилактических работ, говорится РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:00:00+03:00
2025-02-10T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт с 18 февраля по 14 апреля из-за проведения профилактических работ, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ. "В связи с проведением профилактических работ с 18 февраля по 14 апреля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
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россия, общество, владимир ленин (владимир ульянов)
Россия, Общество, Владимир Ленин (Владимир Ульянов)
Доступ в Мавзолей Ленина закроют с 18 февраля
ФСО: доступ посетителей в Мавзолей Ленина закроют с 18 февраля по 14 апреля