https://ria.ru/20250210/mavzoley-1998407951.html

Доступ в Мавзолей Ленина закроют с 18 февраля

Доступ в Мавзолей Ленина закроют с 18 февраля - РИА Новости, 10.02.2025

Доступ в Мавзолей Ленина закроют с 18 февраля

Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт с 18 февраля по 14 апреля из-за проведения профилактических работ, говорится РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:00:00+03:00

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2025-02-10T14:00:00+03:00

россия

общество

владимир ленин (владимир ульянов)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт с 18 февраля по 14 апреля из-за проведения профилактических работ, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ. "В связи с проведением профилактических работ с 18 февраля по 14 апреля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

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россия, общество, владимир ленин (владимир ульянов)