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Доступ в Мавзолей Ленина закроют с 18 февраля - РИА Новости, 10.02.2025
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Доступ в Мавзолей Ленина закроют с 18 февраля
Доступ в Мавзолей Ленина закроют с 18 февраля - РИА Новости, 10.02.2025
Доступ в Мавзолей Ленина закроют с 18 февраля
Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт с 18 февраля по 14 апреля из-за проведения профилактических работ, говорится РИА Новости, 10.02.2025
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт с 18 февраля по 14 апреля из-за проведения профилактических работ, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ. "В связи с проведением профилактических работ с 18 февраля по 14 апреля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
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россия, общество, владимир ленин (владимир ульянов)
Россия, Общество, Владимир Ленин (Владимир Ульянов)
Доступ в Мавзолей Ленина закроют с 18 февраля

ФСО: доступ посетителей в Мавзолей Ленина закроют с 18 февраля по 14 апреля

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСотрудник ФСО у Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Сотрудник ФСО у Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудник ФСО у Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт с 18 февраля по 14 апреля из-за проведения профилактических работ, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
"В связи с проведением профилактических работ с 18 февраля по 14 апреля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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РоссияОбществоВладимир Ленин (Владимир Ульянов)
 
 
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