Маск обвинил агентство по ЧС в трате 59 миллионов долларов на нелегалов
Маск обвинил FEMA в расходовании 59 миллионов долларов на нужды нелегалов
© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск в понедельник обвинил федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) в нецелевом расходовании 59 миллионов долларов на нужды нелегальных мигрантов в Нью-Йорке, заявив, что DOGE потребует от агентства возврат этих средств.
В конце января президент США Дональд Трамп заявлял, что агентство FEMA обходится казне слишком дорого и не приносит пользы, поэтому продолжение его работы под вопросом.
"Команда DOGE только что выяснила, что на прошлой неделе FEMA направило отелям премиум-класса в Нью-Йорке 59 миллионов долларов на размещение нелегальных мигрантов. Отправка этих денег - нарушение закона и грубое неподчинение указу президента... Сегодня будет выдвинуто требование вернуть эти средства", - написал Маск на своей странице в соцсети X.
Глава DOGE подчеркнул, что FEMA должно расходовать деньги на помощь населению во время стихийных бедствий, а не на "роскошные отели для нелегалов".
Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
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