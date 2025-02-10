Маск раскритиковал решение Байдена по образовательным грантам
Маск назвал требование Байдена соблюдать DEI для выдачи грантов ужасным
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал ужасным, что администрация бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена одобряла образовательные и исследовательские гранты учреждениям, которые обязательно должны были отвечать требованиям политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).
Так глава DOGE прокомментировал публикацию пользователя соцсети X со статьей от 12 декабря 2024 года телеканала Fox News, который со ссылкой на отчет американской организации "Родители, защищающие нацию" сообщал, что администрация Байдена с 2021 по 2024 годы выдала 229 грантов в 42 штатах школам и учреждениям, которые соблюдали требования политики DEI. По данным телеканала, на такие гранты правительство потратило не менее 1 миллиарда долларов.
"Это просто конкретные гранты с DEI, которые получили финансирование. Что особенно ужасно, так это то, что каждый образовательный и исследовательский грант, который был объявлен за последние четыре года, требовал соблюдение политики DEI в том или ином виде", - написал Маск.
Предприниматель также ответил на публикацию прокомментировавшего его слова о грантах другого пользователя, который отметил, что люди не понимают последствий выдачи подобных грантов.
"Правительство насильственно включало DEI во все. Многие этого не понимают. Во все", - написал глава ведомства в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику DEI, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.
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