https://ria.ru/20250210/mask-1998373655.html

Маск раскритиковал решение Байдена по образовательным грантам

Маск раскритиковал решение Байдена по образовательным грантам - РИА Новости, 10.02.2025

Маск раскритиковал решение Байдена по образовательным грантам

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал ужасным, что администрация бывшего... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:04:00+03:00

2025-02-10T12:04:00+03:00

2025-02-10T12:09:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал ужасным, что администрация бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена одобряла образовательные и исследовательские гранты учреждениям, которые обязательно должны были отвечать требованиям политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Так глава DOGE прокомментировал публикацию пользователя соцсети X со статьей от 12 декабря 2024 года телеканала Fox News, который со ссылкой на отчет американской организации "Родители, защищающие нацию" сообщал, что администрация Байдена с 2021 по 2024 годы выдала 229 грантов в 42 штатах школам и учреждениям, которые соблюдали требования политики DEI. По данным телеканала, на такие гранты правительство потратило не менее 1 миллиарда долларов. "Это просто конкретные гранты с DEI, которые получили финансирование. Что особенно ужасно, так это то, что каждый образовательный и исследовательский грант, который был объявлен за последние четыре года, требовал соблюдение политики DEI в том или ином виде", - написал Маск. Предприниматель также ответил на публикацию прокомментировавшего его слова о грантах другого пользователя, который отметил, что люди не понимают последствий выдачи подобных грантов. "Правительство насильственно включало DEI во все. Многие этого не понимают. Во все", - написал глава ведомства в соцсети X. Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику DEI, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.

https://ria.ru/20250209/mask-1998280539.html

https://ria.ru/20250209/usa-1997974506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, илон маск, джо байден, дональд трамп