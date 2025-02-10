Рейтинг@Mail.ru
Маск раскритиковал решение Байдена по образовательным грантам - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 10.02.2025 (обновлено: 12:09 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/mask-1998373655.html
Маск раскритиковал решение Байдена по образовательным грантам
Маск раскритиковал решение Байдена по образовательным грантам - РИА Новости, 10.02.2025
Маск раскритиковал решение Байдена по образовательным грантам
Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал ужасным, что администрация бывшего... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:04:00+03:00
2025-02-10T12:09:00+03:00
в мире
сша
илон маск
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал ужасным, что администрация бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена одобряла образовательные и исследовательские гранты учреждениям, которые обязательно должны были отвечать требованиям политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Так глава DOGE прокомментировал публикацию пользователя соцсети X со статьей от 12 декабря 2024 года телеканала Fox News, который со ссылкой на отчет американской организации "Родители, защищающие нацию" сообщал, что администрация Байдена с 2021 по 2024 годы выдала 229 грантов в 42 штатах школам и учреждениям, которые соблюдали требования политики DEI. По данным телеканала, на такие гранты правительство потратило не менее 1 миллиарда долларов. "Это просто конкретные гранты с DEI, которые получили финансирование. Что особенно ужасно, так это то, что каждый образовательный и исследовательский грант, который был объявлен за последние четыре года, требовал соблюдение политики DEI в том или ином виде", - написал Маск. Предприниматель также ответил на публикацию прокомментировавшего его слова о грантах другого пользователя, который отметил, что люди не понимают последствий выдачи подобных грантов. "Правительство насильственно включало DEI во все. Многие этого не понимают. Во все", - написал глава ведомства в соцсети X. Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику DEI, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.
https://ria.ru/20250209/mask-1998280539.html
https://ria.ru/20250209/usa-1997974506.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_498:0:2455:1468_1920x0_80_0_0_5e12c1256dc1d826310b50c12a269c84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, илон маск, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Джо Байден, Дональд Трамп
Маск раскритиковал решение Байдена по образовательным грантам

Маск назвал требование Байдена соблюдать DEI для выдачи грантов ужасным

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал ужасным, что администрация бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена одобряла образовательные и исследовательские гранты учреждениям, которые обязательно должны были отвечать требованиям политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).
Так глава DOGE прокомментировал публикацию пользователя соцсети X со статьей от 12 декабря 2024 года телеканала Fox News, который со ссылкой на отчет американской организации "Родители, защищающие нацию" сообщал, что администрация Байдена с 2021 по 2024 годы выдала 229 грантов в 42 штатах школам и учреждениям, которые соблюдали требования политики DEI. По данным телеканала, на такие гранты правительство потратило не менее 1 миллиарда долларов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Маск заявил, что учителя в Калифорнии навязывают ученикам идеи расизма
9 февраля, 17:40
"Это просто конкретные гранты с DEI, которые получили финансирование. Что особенно ужасно, так это то, что каждый образовательный и исследовательский грант, который был объявлен за последние четыре года, требовал соблюдение политики DEI в том или ином виде", - написал Маск.
Предприниматель также ответил на публикацию прокомментировавшего его слова о грантах другого пользователя, который отметил, что люди не понимают последствий выдачи подобных грантов.
"Правительство насильственно включало DEI во все. Многие этого не понимают. Во все", - написал глава ведомства в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику DEI, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
"Придется удалить". Трансгендеры довели Маска до крайних мер
9 февраля, 08:00
 
В миреСШАИлон МаскДжо БайденДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала