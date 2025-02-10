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Стало известно, какая доля россиян покупает на маркетплейсах в кредит - РИА Новости, 10.02.2025
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05:35 10.02.2025 (обновлено: 06:56 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/marketpleysy-1998330935.html
Стало известно, какая доля россиян покупает на маркетплейсах в кредит
Стало известно, какая доля россиян покупает на маркетплейсах в кредит - РИА Новости, 10.02.2025
Стало известно, какая доля россиян покупает на маркетплейсах в кредит
Больше трети россиян покупают товары на маркетплейсах в кредит, самая высокая доля таких покупателей среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, говорится в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T05:35:00+03:00
2025-02-10T06:56:00+03:00
экономика
россия
ozon
wildberries
яндекс.маркет
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Больше трети россиян покупают товары на маркетплейсах в кредит, самая высокая доля таких покупателей среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "Товары на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркет", МегаМаркет и другие) в кредит приобретают треть россиян (36,5%)", - сказано в материалах исследования, проведенного в декабре 2024 года среди 3,2 тысяч человек по всей России в возрасте от 18 лет. Отмечается, что самая высокая доля таких покупателей среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет – 49,2%. Кроме того, подчеркивается, что они наиболее склонны приобретать товары по акциям, даже если в них не нуждаются. Указывается, что в возрастной группе от 25 до 34 лет доля тех, кто совершает покупки в кредит на маркетплейсах, составляет 44,1%. Из людей от 45 до 54 лет кредитами пользуются 34,8%, а среди тех, кто старше 55 – только 28,4%. Аналитики выяснили, что наиболее популярным финансовым инструментом для покупки товаров в кредит являются предложения самих маркетплейсов (оплата в рассрочку). Этой возможностью пользуются 30,1% участников опроса. Подобная схема оплаты товаров также наиболее распространена среди молодой аудитории. "В свою очередь, кредитными продуктами, выданными за пределами торговых площадок (банковские кредитные карты, займы в МФО и т.п.) пользуется примерно каждый десятый респондент – 9,4%", - указывается в материалах. Наиболее активная аудитория маркетплейсов – люди в возрасте от 25 до 34 лет. 44,7% из них совершают покупки каждую неделю, а 40,8% – каждый месяц. Реже всех торговыми площадками пользуются люди старше 55 лет, хотя и среди них почти треть (30,1%) делает это на еженедельной основе и примерно столько же (33%) – ежемесячно.
https://ria.ru/20250116/mikrozaym-1993944354.html
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экономика, россия, ozon, wildberries, яндекс.маркет
Экономика, Россия, Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет
Стало известно, какая доля россиян покупает на маркетплейсах в кредит

Webbankir: более трети россиян покупают товары на маркетплейсах в кредит

© Fotolia / pressmaster Покупка в интернете с помощью кредитной карты
Покупка в интернете с помощью кредитной карты - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Fotolia / pressmaster
Покупка в интернете с помощью кредитной карты. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Больше трети россиян покупают товары на маркетплейсах в кредит, самая высокая доля таких покупателей среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.
"Товары на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркет", МегаМаркет и другие) в кредит приобретают треть россиян (36,5%)", - сказано в материалах исследования, проведенного в декабре 2024 года среди 3,2 тысяч человек по всей России в возрасте от 18 лет.
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Отмечается, что самая высокая доля таких покупателей среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет – 49,2%. Кроме того, подчеркивается, что они наиболее склонны приобретать товары по акциям, даже если в них не нуждаются.
Указывается, что в возрастной группе от 25 до 34 лет доля тех, кто совершает покупки в кредит на маркетплейсах, составляет 44,1%. Из людей от 45 до 54 лет кредитами пользуются 34,8%, а среди тех, кто старше 55 – только 28,4%.
Аналитики выяснили, что наиболее популярным финансовым инструментом для покупки товаров в кредит являются предложения самих маркетплейсов (оплата в рассрочку). Этой возможностью пользуются 30,1% участников опроса. Подобная схема оплаты товаров также наиболее распространена среди молодой аудитории.
"В свою очередь, кредитными продуктами, выданными за пределами торговых площадок (банковские кредитные карты, займы в МФО и т.п.) пользуется примерно каждый десятый респондент – 9,4%", - указывается в материалах.
Наиболее активная аудитория маркетплейсов – люди в возрасте от 25 до 34 лет. 44,7% из них совершают покупки каждую неделю, а 40,8% – каждый месяц. Реже всех торговыми площадками пользуются люди старше 55 лет, хотя и среди них почти треть (30,1%) делает это на еженедельной основе и примерно столько же (33%) – ежемесячно.
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