https://ria.ru/20250210/marketpleysy-1998330935.html

Стало известно, какая доля россиян покупает на маркетплейсах в кредит

Стало известно, какая доля россиян покупает на маркетплейсах в кредит - РИА Новости, 10.02.2025

Стало известно, какая доля россиян покупает на маркетплейсах в кредит

Больше трети россиян покупают товары на маркетплейсах в кредит, самая высокая доля таких покупателей среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, говорится в... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T05:35:00+03:00

2025-02-10T05:35:00+03:00

2025-02-10T06:56:00+03:00

экономика

россия

ozon

wildberries

яндекс.маркет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100540/85/1005408564_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_8c3875705059bec606d24b88b2805b8c.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Больше трети россиян покупают товары на маркетплейсах в кредит, самая высокая доля таких покупателей среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "Товары на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркет", МегаМаркет и другие) в кредит приобретают треть россиян (36,5%)", - сказано в материалах исследования, проведенного в декабре 2024 года среди 3,2 тысяч человек по всей России в возрасте от 18 лет. Отмечается, что самая высокая доля таких покупателей среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет – 49,2%. Кроме того, подчеркивается, что они наиболее склонны приобретать товары по акциям, даже если в них не нуждаются. Указывается, что в возрастной группе от 25 до 34 лет доля тех, кто совершает покупки в кредит на маркетплейсах, составляет 44,1%. Из людей от 45 до 54 лет кредитами пользуются 34,8%, а среди тех, кто старше 55 – только 28,4%. Аналитики выяснили, что наиболее популярным финансовым инструментом для покупки товаров в кредит являются предложения самих маркетплейсов (оплата в рассрочку). Этой возможностью пользуются 30,1% участников опроса. Подобная схема оплаты товаров также наиболее распространена среди молодой аудитории. "В свою очередь, кредитными продуктами, выданными за пределами торговых площадок (банковские кредитные карты, займы в МФО и т.п.) пользуется примерно каждый десятый респондент – 9,4%", - указывается в материалах. Наиболее активная аудитория маркетплейсов – люди в возрасте от 25 до 34 лет. 44,7% из них совершают покупки каждую неделю, а 40,8% – каждый месяц. Реже всех торговыми площадками пользуются люди старше 55 лет, хотя и среди них почти треть (30,1%) делает это на еженедельной основе и примерно столько же (33%) – ежемесячно.

https://ria.ru/20250116/mikrozaym-1993944354.html

https://ria.ru/20250210/sobesedovanie-1998330443.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, ozon, wildberries, яндекс.маркет