https://ria.ru/20250210/makron-1998326161.html
Макрон призвал Трампа не вредить экономике ЕС, вводя пошлины
Макрон призвал Трампа не вредить экономике ЕС, вводя пошлины - РИА Новости, 10.02.2025
Макрон призвал Трампа не вредить экономике ЕС, вводя пошлины
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп не должен вредить экономике ЕС, угрожая пошлинами, поскольку это не в интересах США. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T03:09:00+03:00
2025-02-10T03:09:00+03:00
2025-02-10T03:10:00+03:00
эммануэль макрон
дональд трамп
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп не должен вредить экономике ЕС, угрожая пошлинами, поскольку это не в интересах США. "Европа для вас союзник. Если вы хотите, чтобы Европа больше инвестировала в обеспечение безопасности и обороны, если вы хотите развиваться, что, я думаю, в интересах США, вы не должны вредить европейской экономике, угрожая ей пошлинами", - заявил Макрон в интервью телеканалу CNN. По словам министра, введение пошлин в отношении ЕС приведет к инфляции и росту цен в США. Он при этом отметил, что главной "проблемой" для Вашингтона является не ЕС, а Китай. Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
https://ria.ru/20250210/tramp-1998321032.html
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эммануэль макрон, дональд трамп, евросоюз
Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Евросоюз
Макрон призвал Трампа не вредить экономике ЕС, вводя пошлины
Макрон: Трамп не должен вредить экономике ЕС, вводя пошлины