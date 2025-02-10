https://ria.ru/20250210/lellush-1996469670.html

"Разбитые сердца": новый французский фильм в российском прокате

Разбитые сердца (18+): французская премьера российского проката – не пропустите!

"Разбитые сердца": новый французский фильм в российском прокате

На российские киноэкраны вышел фильм французского режиссера Жиля Леллуша "Разбитые сердца" (L'amour ouf). Одержимость, предательство и романтическая любовь, а... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:02:00+03:00

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МОСКВА — РИА Новости, Анастасия Мельникова. На российские киноэкраны вышел фильм французского режиссера Жиля Леллуша "Разбитые сердца" (L'amour ouf). Одержимость, предательство и романтическая любовь, а еще примечательный саундтрек — все это есть в новой криминальной мелодраме. Как и почему создавалась картина — в эксклюзивном интервью Жиля Леллуша для РИА Новости.Разбитые сердца (L’amour ouf), 18+Производство — Франция, Бельгия, 2024 год, криминальная мелодрама.Режиссер — Жиль Леллуш.Сборы в мире — около 36 миллионов долларов.Начало показов в России — 30 января 2025 года (Capella Film).Актерский составАдель Экзаркопулос — самая молодая французская актриса, получившая "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах за фильм "Жизнь Адель" (2013 год), лауреат других премий.Франсуа Сивиль — лауреат премии "Открытие года" Каннского кинофестиваля (2019 год).А также — Малик Фрика, Мэллори Ванек, Ален Шаба, Бенуа Пульворд, Венсан Лакост, Карим Леклу и другие.СюжетМолодой парень влюбляется в скромную одноклассницу из хорошей семьи, но сам он связан с криминальными группировками. Роковой случай и предательство разлучают их на много лет. Встретившись снова, они понимают, что созданы друг для друга. Однако ее новая жизнь и его старые враги не позволяют им быть вместе.Жиль Леллуш: "Что-то между морозом и жаром"— Ваш фильм — это экранизация книги, которую вы впервые прочитали 17 лет назад. Почему тогда вы захотели снять по ней фильм?— Что меня действительно зацепило, так это история любви на фоне классовой борьбы. Читая, я ощутил связь с моими подростковыми годами.— Почему же вы ждали 17 лет, прежде чем снять фильм?— Я не был готов для такого амбициозного проекта. Больше всего времени занимает период написания сценария. В этом отношении я очень медлителен.Я должен верить в то, что пишу. И на следующий день, когда я перечитываю свою работу, я все еще должен верить в нее.Меня всегда привлекали несостоявшиеся романы, аспект классовой борьбы, возникающий в результате любви к человеку, который, на первый взгляд, не предназначен для вас.В каком-то смысле это косвенная дань уважения роману Джека Лондона "Мартин Иден", который я очень люблю. Посыл и мотивы также перекликаются с некоторыми фильмами, которые дороги моему сердцу. В частности, с картинами Френсиса Форда Копполы 80-х годов, такими как "Бойцовая рыбка" или "Изгои". Это своего рода смесь насилия, жестокости и обостренных чувств, что-то между морозом и жаром, сладостью и горечью.— Ваш фильм "Непотопляемые" раскрывает проблему кризиса среднего возраста. В "Разбитых сердцах" речь идет о переходе от юношества к взрослой жизни. Какими у вас лично были эти временные периоды?— Подростковый возраст — это место рождения наших желаний, тоски и фантазий. А потом, спустя десятилетия, наступает момент, когда вы отвечаете на вопрос, на каком этапе находитесь со своими мечтами. Осуществились ли они?Для меня это были решающие годы — именно в подростковом возрасте родилось мое желание снимать фильмы. Воплощение этого желания в жизнь произошло спустя много лет, после обучения в школе драматического искусства Франсуа Флорана.— "Разбитые сердца" — это история любви, криминальная фантастика, мюзикл?— Это все одновременно. Возможно, довольно наивно, но сначала я хотел рассказать о любви во всех ее проявлениях: любви к семье, любви ребенка к родителям, сентиментальной любви, конечно, романтической влюбленности и любви между друзьями. Я также хотел включить элементы гангстерских фильмов. Слияние этих двух жанров довольно невероятно, но смешение стилей всегда привлекало меня. Я бы не стал использовать термины "комедия" или "драма"... Я предпочитаю слово "история".— Одержимость, чрезмерность, предательство, романтическая любовь, дружба. Это и есть суть того, что вы хотели выразить в этой истории?— Да, именно так.— Был ли съемочный процесс тем, что Франсуа Трюффо называл "радостью и страданием"?— Нет, я бы не назвал съемочный процесс страданием. Конечно, было немного волнительно. Продюсеры дали мне необходимые средства, и я очень дорожил этой возможностью. Но при этом я боялся, хватит ли у меня внутренних ресурсов, хватит ли дыхания не только для того, чтобы рассказать эту историю, но и для того, чтобы увлечь актеров и команду.Порой я ставил под сомнение верность своих решений. В разгар съемок я проводил ночи без сна, сомневаясь в уместности выбранного стиля режиссуры.Есть тысяча способов снять фильм, тысяча способов рассказать историю. Я мог бы снять все на камеру с ручным управлением, больше настаивать на эстетике, быть более абстрактным или более конкретным... Эти мысли иногда посещали меня, конечно. Но в повседневной работе я чувствовал поддержку сплоченной, целеустремленной и жизнерадостной команды. И это, безусловно, помогало.— Ваши визуальные выборы: показать и любовь героев, и вашу собственную?— Да, но без прямых отсылок. Уже много лет у меня были четкие образы: например, поцелуй Мэллори Ванек и Малика Фрика в рапсовом поле — это атмосфера полей, которые я видел из поезда. Или Адель в телефонной будке, освещенная фарами. Остальное — как вагоны, цепляющиеся за локомотив. К этапу съемок у меня были очень конкретные визуальные основы.— В касте много актеров, с которыми вы уже работали: Адель Экзаркопулос, Франсуа Сивиль, Карим Леклу, Бенуа Пульворд. Как проходили съемки? Какие были взаимоотношения?— На самом деле Адель Экзаркопулос, Франсуа Сивиль и Карим Леклу — люди, с которыми я получил огромное удовольствие работать еще во время съемок "Северного бастиона", но мы не из одного поколения.Мне хотелось снять фильм с юными актерами. Это было серьезной финансовой авантюрой, потому что получалось, что большую часть экранного времени занимают подростки, большинство из которых неизвестны. Чтобы уравновесить это, мне нужно было привлечь популярных артистов.Все актеры в фильме — люди, чьим талантом я действительно восхищаюсь, это прекрасный состав.— Как вы подбирали юных актеров на главные роли?— Из множества мальчиков и девочек на кастинге эти два актера выделялись своим талантом. Меня поразило сходство Мэллори Ванек с Адель, а также ее магнетический актерский стиль.Что касается Малика Фрика, то его выступление во время прослушивания идеально соответствовало тому, что я искал в образе Клотера. На пробах Малик был единственным, кто воспроизвел сцену (с сигаретой и школьным автобусом) так, как я это видел.— Давайте поговорим о танцевальных и массовых музыкальных сценах. Это тоже были ваши давние воспоминания, образы, которые к вам возвращались?— Да, они родились из воспоминаний о юности. Будучи подростком, я слушал плеер, лежа в постели, и это было похоже на путешествие, полет или кино. Я, помню, мысленно танцевал — постоянно. Для меня музыка и любовь — самые прекрасные способы уйти от реальности. И в моем фильме хореография, музыкальные номера — это как раз побег от реальности, момент, принадлежащий только героям.— Действительно, есть ли что-то менее реальное, чем те моменты, когда в мюзиклах люди начинают танцевать на улице?— Точно так же как нет ничего менее реального, чем происходящее под музыку жестокое ограбление банка. В конце концов, кино — это же не реальность. Как только в дело вступает камера, вы уже не в настоящем мире. Можно пытаться искать или имитировать реальность, но это никогда не будет одно и то же. Вот почему я так люблю кино именно тогда, когда оно прощается с действительностью.— В титрах вашего следующего фильма будет написано: Жиль Леллуш — режиссер или актер?— В режиссуре меня больше всего вдохновляет постоянный поиск, ощущение, будто ты начинаешь с чистого листа. Риск и страх, который заставляет двигаться вперед. Именно это же я ценю и в актерстве. Так что буду совмещать это в своей карьере — когда возможно.

https://ria.ru/20250113/kino-1993182487.html

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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