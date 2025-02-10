https://ria.ru/20250210/lavrov-1998497871.html
Россия пересмотрит международные обязательства, заявил Лавров
Россия пересмотрит международные обязательства, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2025
Россия пересмотрит международные обязательства, заявил Лавров
Москва будет пересматривать свои обязательства перед международными организациями, в которых практикуются откровенно дискриминационные подходы, заявил глава МИД РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T20:35:00+03:00
2025-02-10T20:35:00+03:00
2025-02-10T20:56:00+03:00
россия
сергей лавров
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Москва будет пересматривать свои обязательства перед международными организациями, в которых практикуются откровенно дискриминационные подходы, заявил глава МИД Сергей Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника, текст его выступления опубликован на официальном сайте ведомства."В этих условиях наши обязательства перед организациями, в которых практикуются откровенно-дискриминационные подходы, где не соблюдается уставной принцип равноправия участников, нарушаются согласованные консенсусные процедуры, будут пересматриваться", — сказал он. По словам главы МИД, этот процесс уже начат. Лавров предупредил, что в некоторых случаях речь пойдет о кардинальных изменениях. Он пояснил, что международные организации превращаются в инструмент гибридной войны. При этом он добавил, что коллективный Запад собственноручно разрушает систему, которую выстраивал для обслуживания собственных финансово-экономических и торговых интересов в послевоенный период.
https://ria.ru/20250210/tramp-1998482950.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Россия, Сергей Лавров, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
Россия пересмотрит международные обязательства, заявил Лавров
Лавров: Россия пересмотрит обязательства перед международными организациями