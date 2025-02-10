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Россия пересмотрит международные обязательства, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2025
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20:35 10.02.2025 (обновлено: 20:56 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/lavrov-1998497871.html
Россия пересмотрит международные обязательства, заявил Лавров
Россия пересмотрит международные обязательства, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2025
Россия пересмотрит международные обязательства, заявил Лавров
Москва будет пересматривать свои обязательства перед международными организациями, в которых практикуются откровенно дискриминационные подходы, заявил глава МИД РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T20:35:00+03:00
2025-02-10T20:56:00+03:00
россия
сергей лавров
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Москва будет пересматривать свои обязательства перед международными организациями, в которых практикуются откровенно дискриминационные подходы, заявил глава МИД Сергей Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника, текст его выступления опубликован на официальном сайте ведомства.&quot;В этих условиях наши обязательства перед организациями, в которых практикуются откровенно-дискриминационные подходы, где не соблюдается уставной принцип равноправия участников, нарушаются согласованные консенсусные процедуры, будут пересматриваться&quot;, — сказал он. По словам главы МИД, этот процесс уже начат. Лавров предупредил, что в некоторых случаях речь пойдет о кардинальных изменениях. Он пояснил, что международные организации превращаются в инструмент гибридной войны. При этом он добавил, что коллективный Запад собственноручно разрушает систему, которую выстраивал для обслуживания собственных финансово-экономических и торговых интересов в послевоенный период.
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россия, сергей лавров, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Россия, Сергей Лавров, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
Россия пересмотрит международные обязательства, заявил Лавров

Лавров: Россия пересмотрит обязательства перед международными организациями

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Москва будет пересматривать свои обязательства перед международными организациями, в которых практикуются откровенно дискриминационные подходы, заявил глава МИД Сергей Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника, текст его выступления опубликован на официальном сайте ведомства.
«

"В этих условиях наши обязательства перед организациями, в которых практикуются откровенно-дискриминационные подходы, где не соблюдается уставной принцип равноправия участников, нарушаются согласованные консенсусные процедуры, будут пересматриваться", — сказал он.

По словам главы МИД, этот процесс уже начат. Лавров предупредил, что в некоторых случаях речь пойдет о кардинальных изменениях.
Он пояснил, что международные организации превращаются в инструмент гибридной войны. При этом он добавил, что коллективный Запад собственноручно разрушает систему, которую выстраивал для обслуживания собственных финансово-экономических и торговых интересов в послевоенный период.
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