https://ria.ru/20250210/lavrov-1998497871.html

Россия пересмотрит международные обязательства, заявил Лавров

Россия пересмотрит международные обязательства, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2025

Россия пересмотрит международные обязательства, заявил Лавров

Москва будет пересматривать свои обязательства перед международными организациями, в которых практикуются откровенно дискриминационные подходы, заявил глава МИД РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T20:35:00+03:00

2025-02-10T20:35:00+03:00

2025-02-10T20:56:00+03:00

россия

сергей лавров

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Москва будет пересматривать свои обязательства перед международными организациями, в которых практикуются откровенно дискриминационные подходы, заявил глава МИД Сергей Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника, текст его выступления опубликован на официальном сайте ведомства."В этих условиях наши обязательства перед организациями, в которых практикуются откровенно-дискриминационные подходы, где не соблюдается уставной принцип равноправия участников, нарушаются согласованные консенсусные процедуры, будут пересматриваться", — сказал он. По словам главы МИД, этот процесс уже начат. Лавров предупредил, что в некоторых случаях речь пойдет о кардинальных изменениях. Он пояснил, что международные организации превращаются в инструмент гибридной войны. При этом он добавил, что коллективный Запад собственноручно разрушает систему, которую выстраивал для обслуживания собственных финансово-экономических и торговых интересов в послевоенный период.

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей лавров, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика