https://ria.ru/20250210/lavrov-1998362876.html

Лавров выразил уверенность в присутствии лидеров стран СНГ на параде Победы

Лавров выразил уверенность в присутствии лидеров стран СНГ на параде Победы - РИА Новости, 10.02.2025

Лавров выразил уверенность в присутствии лидеров стран СНГ на параде Победы

Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в присутствии лидеров стран-членов СНГ на параде в честь 80-летия Победы в 2025 году. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T11:04:00+03:00

2025-02-10T11:04:00+03:00

2025-02-10T11:04:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

сергей лавров

снг

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в присутствии лидеров стран-членов СНГ на параде в честь 80-летия Победы в 2025 году. После возложения цветов к мемориальным доскам в здании МИД РФ случаю Дня дипломатического работника министр отметил присутствие на церемонии представителей посольств стран СНГ, других близких союзников России и интеграционных объединений пространства СНГ. "В эти дни мы все вместе. Точно так же, как наши руководители будут вместе на параде Победы 9 мая в честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - сказал глава МИД РФ. Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника, установленный указом президента от 31 октября 2002 года.

https://ria.ru/20250121/lavrov-1994801071.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей лавров, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне