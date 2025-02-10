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Лавров выразил уверенность в присутствии лидеров стран СНГ на параде Победы - РИА Новости, 10.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:04 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/lavrov-1998362876.html
Лавров выразил уверенность в присутствии лидеров стран СНГ на параде Победы
Лавров выразил уверенность в присутствии лидеров стран СНГ на параде Победы - РИА Новости, 10.02.2025
Лавров выразил уверенность в присутствии лидеров стран СНГ на параде Победы
Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в присутствии лидеров стран-членов СНГ на параде в честь 80-летия Победы в 2025 году. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:04:00+03:00
2025-02-10T11:04:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
сергей лавров
снг
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в присутствии лидеров стран-членов СНГ на параде в честь 80-летия Победы в 2025 году. После возложения цветов к мемориальным доскам в здании МИД РФ случаю Дня дипломатического работника министр отметил присутствие на церемонии представителей посольств стран СНГ, других близких союзников России и интеграционных объединений пространства СНГ. "В эти дни мы все вместе. Точно так же, как наши руководители будут вместе на параде Победы 9 мая в честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - сказал глава МИД РФ. Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника, установленный указом президента от 31 октября 2002 года.
https://ria.ru/20250121/lavrov-1994801071.html
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россия, сергей лавров, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Сергей Лавров, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Лавров выразил уверенность в присутствии лидеров стран СНГ на параде Победы

Лавров: лидеры стран СНГ будут вместе на параде в честь 80-летия Победы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в присутствии лидеров стран-членов СНГ на параде в честь 80-летия Победы в 2025 году.
После возложения цветов к мемориальным доскам в здании МИД РФ случаю Дня дипломатического работника министр отметил присутствие на церемонии представителей посольств стран СНГ, других близких союзников России и интеграционных объединений пространства СНГ.
"В эти дни мы все вместе. Точно так же, как наши руководители будут вместе на параде Победы 9 мая в честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - сказал глава МИД РФ.
Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника, установленный указом президента от 31 октября 2002 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Лавров заявил, что Россия будет рада видеть Армению на параде Победы
21 января, 14:12
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияСергей ЛавровСНГ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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