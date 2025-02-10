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"За несколько часов". Глава МВД Латвии сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 10.02.2025
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14:09 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/latviya-1998411498.html
"За несколько часов". Глава МВД Латвии сделал дерзкое заявление о России
"За несколько часов". Глава МВД Латвии сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 10.02.2025
"За несколько часов". Глава МВД Латвии сделал дерзкое заявление о России
Границу с Россией можно будет закрыть за несколько часов, заявил глава МВД Латвии Рихардс Козловскис в эфире LSM. РИА Новости, 10.02.2025
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Границу с Россией можно будет закрыть за несколько часов, заявил глава МВД Латвии Рихардс Козловскис в эфире LSM."Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума. В случае угрозы со стороны восточных соседей мы можем закрыть границу в течение даже не дней, а часов", — утверждает министр.Временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин 4 февраля в интервью РИА Новости заявил, что планы Латвии запретить россиянам и белорусам управлять критической инфраструктурой показывают намерение Риги и в новом году придерживаться русофобского курса и "варварской дискриминации".В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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россия, латвия, рига, нато, в мире
Россия, Латвия, Рига, НАТО, В мире
"За несколько часов". Глава МВД Латвии сделал дерзкое заявление о России

Глава МВД Латвии пригрозил закрыть границу с Россией за несколько часов

© Flickr / SaeimaМинистр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис
Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Flickr / Saeima
Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Границу с Россией можно будет закрыть за несколько часов, заявил глава МВД Латвии Рихардс Козловскис в эфире LSM.
«
"Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума. В случае угрозы со стороны восточных соседей мы можем закрыть границу в течение даже не дней, а часов", — утверждает министр.
Временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин 4 февраля в интервью РИА Новости заявил, что планы Латвии запретить россиянам и белорусам управлять критической инфраструктурой показывают намерение Риги и в новом году придерживаться русофобского курса и "варварской дискриминации".
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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