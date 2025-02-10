https://ria.ru/20250210/labetskiy-1998427400.html

Алексей Лабецкий: перспектива создания системы платежей БРИКС реальна

Алексей Лабецкий: перспектива создания системы платежей БРИКС реальна - РИА Новости, 10.02.2025

Алексей Лабецкий: перспектива создания системы платежей БРИКС реальна

Бразилия в текущем году является председателем в БРИКС. О предстоящих мероприятиях и повестке объединения, перспективах создания независимой платежной системы... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T18:00:00+03:00

2025-02-10T18:00:00+03:00

2025-02-10T18:00:00+03:00

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Бразилия в текущем году является председателем в БРИКС. О предстоящих мероприятиях и повестке объединения, перспективах создания независимой платежной системы группы, потенциале экономических отношений России и этого латиноамериканского государства и о совместном героическом прошлом стран рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Бразилиа Алексей Лабецкий.– Бразилия в этом году является председателем в БРИКС. Какие цели ставит перед собой страна? Какие мероприятия запланированы?– Бразильским председательством запланирован широкий спектр мероприятий по линии БРИКС на 2025 год. Девиз бразильской "вахты" определен как "Укрепление сотрудничества с Глобальным Югом для более инклюзивного и устойчивого управления". В настоящее время формат БРИКС объединяет 11 стран-членов (в январе этого года объявлено о присоединении Индонезии) и девять стран-партнеров. В рамках своей "вахты" Бразилиа намерена уделить особое внимание развитию взаимодействия стран Глобального Юга и реформированию глобальных структур управления. В качестве приоритетных областей выделены содействие экономической интеграции, поощрение инклюзивного и ответственного управления искусственным интеллектом для целей развития, укрепление механизмов финансирования поддержки глобальных усилий по решению проблемы изменения климата в координации с саммитом COP30, а также укрепление институциональных рамок БРИКС для обеспечения эффективного управления и принятия решений. Важным результатом взаимодействия в формате БРИКС является успешная и эффективная работа Нового банка развития (НБР), во главе которого сейчас стоит бывший президент Бразилии ДилмаРоуссефф, что способствует конструктивной и взвешенной работе института.Активно развивается взаимодействие по парламентской линии, а также расширяются связи между предпринимательскими сообществами государств.– Когда начнутся первые встречи в рамках БРИКС? Когда может пройти итоговый саммит?– Первая встреча шерп и су-шерп в рамках бразильского председательства пройдет уже в конце этого месяца в Бразилиа. Ожидаем, что в ходе этих мероприятий принимающая сторона подробно осветит все три основных трека сотрудничества в рамках БРИКС: политический, торгово-экономический и культурно-гуманитарный. Очередной саммит объединения планируется провести в июле 2025 года, встречу министров иностранных дел – в апреле 2025 года.– Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением "100-процентных пошлин", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. По вашему мнению, является ли БРИКС достаточно сильным объединением, чтобы не принимать во внимание финансовые угрозы США?– Мы не раз говорили о перспективах создания системы платежей и расчетов БРИКС, и, по моему мнению, она представляется весьма реальной. При этом важно понимать, что речь идет не о замещении доллара во всех расчетах, а о схеме создания нового альтернативного контура работы нашей финансовой архитектуры, что особенно важно в условиях возрастающего незаконного санкционного давления и изменений на глобальных товарных и инвестиционных рынках.Убежден, что создание независимой и устойчивой к санкционному давлению платежно-расчетной инфраструктуры является важнейшим элементом в деле укрепления автономии и финансового суверенитета стран БРИКС, повышения их роли в международной валютно-финансовой системе, и это веление времени.– Как вы в целом оцениваете текущие отношения России и Бразилии? Чего странам удалось добиться в прошедшем году?– В настоящий момент двусторонние отношения в полной мере отвечают характеру стратегического партнерства. Динамика наших связей на политическом, экономическом, культурном и спортивном треках растет, активно развивается взаимодействие общественных организаций, что не может не радовать. Мы совместно работаем над укреплением многосторонности и многополярного мироустройства, ищем ответы на новые глобальные вызовы. Наверное, основным успехом за ушедший 2024 год можно назвать высокую плотность двусторонних политических контактов, которая, во многом, была обусловлена успешным председательством России в БРИКС и бразильским председательством в "Группе двадцати". Стоит сказать, что и в области культуры 2024 год был знаковым: впервые на территории страны был представлен проект "Русские сезоны", вызвавший неподдельный интерес у бразильской публики. Бразильцы благосклонно воспринимают наши культурные инициативы, активно сотрудничают с нами в этой сфере.– Каков был уровень товарооборота по итогам 2024 года? Какие статьи подросли, а какие, напротив, снизились? Появились ли новые статьи?– Товарооборот между нашими странами за период с января по декабрь 2024 года превысил 12 миллиардов долларов. Россия традиционно является одним из основных поставщиков нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений в Бразилию. Мощный агропромышленный комплекс Бразилии, благодаря которому за последнее десятилетие страна заняла лидирующие позиции в мире, нуждается в российских удобрениях. На повестке дня наших торгово-экономических отношений стоит диверсификация товарооборота, расширение инвестиционного взаимодействия.– Пресс-служба президента Бразилии сообщила, что лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва был приглашен в Россию для участия в праздновании Победы в Великой Отечественной войне, и что он намерен присутствовать. Ведется ли уже подготовка данного визита?– Да, действительно, глава бразильского государства получил приглашение принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным 27 января подтвердил свое намерение присутствовать в Москве в мае. Здесь важно помнить, что Бразилия – единственная страна латиноамериканского континента, которая приняла непосредственное участие во Второй Мировой войне на стороне союзников, отправив в январе 1943 года экспедиционный корпус в составе 25 700 солдат на юг Италии для борьбы против фашистов. Эта часть совместного героического прошлого сближает наши страны и наши народы, доказывает историческую верность принятых решений.– Во время телефонного разговора Владимир Путин поблагодарил бразильского лидера за вклад в поиск решения конфликта на Украине. Поддерживают ли Бразилия и Россия постоянный контакт по этой теме? Можно ли сказать, что план урегулирования, подготовленный Бразилией и Китаем, приобретает все большую поддержку в мире?– Тема украинского кризиса присутствует в нашем политическом диалоге. Высоко ценим бразильско-китайскую инициативу касательно поиска путей политико-дипломатического решения этого конфликта. При этом подобные мирные инициативы обязательно должны учитывать наши озабоченности в области безопасности и соблюдения прав русскоязычного населения, должны быть выработаны в строгом соблюдении норм международного права. Мы неоднократно говорили о готовности к переговорам на основе Стамбульских договоренностей 2022 года, но при учете условий новых реалий на земле.В этом контексте важно отметить, что Бразилия не присоединилась к незаконным санкционным ограничениям против нашей страны, неоднократно отказывалась осуществлять поставки вооружений на Украину, а также не приемлет попыток "коллективного Запада" навязать новый, угодный им, мировой порядок. Мы рассчитываем на открытость партнеров в этой работе, в том числе и в рамках "Группы друзей мирного урегулирования украинского кризиса".– В этом году все мы будем праздновать 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Какие мероприятия готовит посольство к этой дате?– Рассчитываем, что крупные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы, пройдут в крупных метрополиях Бразилии – Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Оризонти. Нашими соотечественниками и рядом бразильских авторов готовится к публикации ряд материалов, посвященных 80-летию Великой Победы. Планируем к проведению ставшее уже традиционным торжественное заседание в Законодательной ассамблее штата Сан-Паулу с участием представителей бразильских политических, академических, общественных кругов, российских соотечественников. Безусловно, возможное участие главы бразильского государства в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-й годовщины Победы придаст этому событию особую важность.– Растет ли интерес бразильцев к России, ее культуре, к изучению русского языка? К обучению в России?– С уверенностью можно сказать, что бразильскому обществу с каждым годом все более интересна наша культура, история, традиции народов России. Ярким доказательством стало проведение в Бразилии череды мероприятий в рамках "Русских сезонов", которые завершились виртуозными выступлениями саксофониста Игоря Бутмана в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу в декабре прошлого года.Отмечаем интерес к современному российскому кинематографу: показанные в 2024 году художественные фильмы "Вызов", "Хитровка: знак четырех" и "Воздух" посетило большое количество зрителей. Классическая русская литература здесь пользуется крайне высоким спросом среди читателей, в том числе и молодежи. Все чаще бразильские авторы, изучившие русский язык, осуществляют переводы нашей классики на португальский напрямую, без "языков-посредников". К слову, растет количество крупных бразильских вузов, в которых ведется преподавание русского языка: Федеральный университет Рио-де-Жанейро, Федеральный университет Риу-Гранди-ду-Сул. В настоящее время ведутся переговоры об открытии заочных курсов еще в нескольких вузах страны.

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интервью, в мире, бразилия, россия, брикс, международные отношения, алексей лабецкий