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В Крыму Зеленского сравнили с флюгером - РИА Новости, 10.02.2025
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11:09 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/krym-1998363722.html
В Крыму Зеленского сравнили с флюгером
В Крыму Зеленского сравнили с флюгером - РИА Новости, 10.02.2025
В Крыму Зеленского сравнили с флюгером
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец сравнил Владимира Зеленского, который говорит то о мире для Украины, то о давлении на Россию и... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:09:00+03:00
2025-02-10T11:09:00+03:00
россия
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владимир зеленский
владимир путин
роман чегринец
евросоюз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец сравнил Владимира Зеленского, который говорит то о мире для Украины, то о давлении на Россию и продолжении конфликта, с флюгером. Ранее Зеленский заявил, что для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности, если у США и ЕС хватит сил "заставить" Россию. Он также выступил за то, чтобы США совместно с Евросоюзом усилили давление на Россию, в первую очередь санкционное. "Зеленский, как флюгер, как подул ветер, откуда финансы, туда он и клонит. То он говорит о мире для Украины и плодит абсурдные мирные формулы, то заявляет о необходимости давления на Россию, что подразумевает еще большую эскалацию военного конфликта. При этом ориентироваться на его мнение не стоит, он решение принимать не будет, он не субъектен, впрочем как и вся Украина", - сказал РИА Новости Чегринец. По его мнению, переговоры начнутся тогда, когда западный мир, в лице США, услышит условия, требования и позицию России. "Зеленский абсолютно на переговорную повестку не влияет и прекрасно понимает, что как только заканчиваются активные боевые действия и проходят выборы, он в лучшем случае уедет в эмиграцию", - сказал Чегринец. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро". Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20250210/dialog-1998328815.html
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россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, роман чегринец, евросоюз, в мире
Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Роман Чегринец, Евросоюз, В мире
В Крыму Зеленского сравнили с флюгером

В Крыму Зеленского сравнили с флюгером после его призыва усилить давление на РФ

© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец сравнил Владимира Зеленского, который говорит то о мире для Украины, то о давлении на Россию и продолжении конфликта, с флюгером.
Ранее Зеленский заявил, что для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности, если у США и ЕС хватит сил "заставить" Россию. Он также выступил за то, чтобы США совместно с Евросоюзом усилили давление на Россию, в первую очередь санкционное.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
"Силы Зеленского": в Раде раскрыли, в какую ловушку попал Трамп на Украине
Вчера, 04:43
"Зеленский, как флюгер, как подул ветер, откуда финансы, туда он и клонит. То он говорит о мире для Украины и плодит абсурдные мирные формулы, то заявляет о необходимости давления на Россию, что подразумевает еще большую эскалацию военного конфликта. При этом ориентироваться на его мнение не стоит, он решение принимать не будет, он не субъектен, впрочем как и вся Украина", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его мнению, переговоры начнутся тогда, когда западный мир, в лице США, услышит условия, требования и позицию России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Зеленский подписал себе приговор, заявил Медведчук
Вчера, 10:41
"Зеленский абсолютно на переговорную повестку не влияет и прекрасно понимает, что как только заканчиваются активные боевые действия и проходят выборы, он в лучшем случае уедет в эмиграцию", - сказал Чегринец.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Рогов обвинил Зеленского в затягивании военного конфликта
Вчера, 10:58
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоман ЧегринецЕвросоюзВ мире
 
 
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