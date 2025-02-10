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Красный Крест опроверг сообщения о ситуации с ВИЧ в Мелитополе - РИА Новости, 10.02.2025
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12:58 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/krest-1998386084.html
Красный Крест опроверг сообщения о ситуации с ВИЧ в Мелитополе
Красный Крест опроверг сообщения о ситуации с ВИЧ в Мелитополе - РИА Новости, 10.02.2025
Красный Крест опроверг сообщения о ситуации с ВИЧ в Мелитополе
Российский Красный Крест в официальном Telegram-канале опроверг публикации украинских СМИ по ситуации с ВИЧ-инфекцией в Мелитополе Запорожской области, назвав... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:58:00+03:00
2025-02-10T12:58:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский Красный Крест в официальном Telegram-канале опроверг публикации украинских СМИ по ситуации с ВИЧ-инфекцией в Мелитополе Запорожской области, назвав их ложными. Ранее ряд украинских СМИ заявили о том, что данные Российского Красного Креста якобы свидетельствуют о плачевной ситуации с ВИЧ-инфекцией в Мелитополе. "Российский Красный Крест заявляет, что распространяемая информация о якобы опубликованных нашей организацией данных по ситуации с ВИЧ-инфекцией в Мелитополе является ложной", - говорится в сообщении РКК. Там отметили, что РКК не ведет мониторинг заболеваемости в этом или других городах и никогда не публиковал подобных отчетов. "Все "документы" и "скриншоты", фигурирующие в материале, являются подделкой", - обратили внимание в организации. В Российском Красном Кресте уточнили, что подобные фейки уже появлялись ранее. "Мы призываем журналистов и читателей внимательно относиться к источникам информации и не распространять недостоверные сведения", - попросили в РКК. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240901/bakterii-1969799373.html
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Мелитополь, Запорожская область, Россия, Российский Красный Крест, Красный Крест, Происшествия
Красный Крест опроверг сообщения о ситуации с ВИЧ в Мелитополе

РКК опроверг публикации украинских СМИ о ситуации с ВИЧ в Мелитополе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСтаршая медицинская сестра держит пробирку после забора крови
Старшая медицинская сестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Старшая медицинская сестра держит пробирку после забора крови. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский Красный Крест в официальном Telegram-канале опроверг публикации украинских СМИ по ситуации с ВИЧ-инфекцией в Мелитополе Запорожской области, назвав их ложными.
Ранее ряд украинских СМИ заявили о том, что данные Российского Красного Креста якобы свидетельствуют о плачевной ситуации с ВИЧ-инфекцией в Мелитополе.
"Российский Красный Крест заявляет, что распространяемая информация о якобы опубликованных нашей организацией данных по ситуации с ВИЧ-инфекцией в Мелитополе является ложной", - говорится в сообщении РКК.
Там отметили, что РКК не ведет мониторинг заболеваемости в этом или других городах и никогда не публиковал подобных отчетов.
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"Все "документы" и "скриншоты", фигурирующие в материале, являются подделкой", - обратили внимание в организации.
В Российском Красном Кресте уточнили, что подобные фейки уже появлялись ранее.
"Мы призываем журналистов и читателей внимательно относиться к источникам информации и не распространять недостоверные сведения", - попросили в РКК.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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