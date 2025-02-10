https://ria.ru/20250210/krest-1998386084.html

Красный Крест опроверг сообщения о ситуации с ВИЧ в Мелитополе

Красный Крест опроверг сообщения о ситуации с ВИЧ в Мелитополе - РИА Новости, 10.02.2025

Красный Крест опроверг сообщения о ситуации с ВИЧ в Мелитополе

Российский Красный Крест в официальном Telegram-канале опроверг публикации украинских СМИ по ситуации с ВИЧ-инфекцией в Мелитополе Запорожской области, назвав... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:58:00+03:00

2025-02-10T12:58:00+03:00

2025-02-10T12:58:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский Красный Крест в официальном Telegram-канале опроверг публикации украинских СМИ по ситуации с ВИЧ-инфекцией в Мелитополе Запорожской области, назвав их ложными. Ранее ряд украинских СМИ заявили о том, что данные Российского Красного Креста якобы свидетельствуют о плачевной ситуации с ВИЧ-инфекцией в Мелитополе. "Российский Красный Крест заявляет, что распространяемая информация о якобы опубликованных нашей организацией данных по ситуации с ВИЧ-инфекцией в Мелитополе является ложной", - говорится в сообщении РКК. Там отметили, что РКК не ведет мониторинг заболеваемости в этом или других городах и никогда не публиковал подобных отчетов. "Все "документы" и "скриншоты", фигурирующие в материале, являются подделкой", - обратили внимание в организации. В Российском Красном Кресте уточнили, что подобные фейки уже появлялись ранее. "Мы призываем журналистов и читателей внимательно относиться к источникам информации и не распространять недостоверные сведения", - попросили в РКК. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240901/bakterii-1969799373.html

https://ria.ru/20241201/vich-1986752735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мелитополь, запорожская область, россия, российский красный крест, красный крест, происшествия