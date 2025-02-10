https://ria.ru/20250210/kreml-1998377656.html

В Кремле ответили на вопрос о планах Трампа по сектору Газа

В Кремле ответили на вопрос о планах Трампа по сектору Газа - РИА Новости, 10.02.2025

В Кремле ответили на вопрос о планах Трампа по сектору Газа

В Кремле пока не знают деталей плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:22:00+03:00

2025-02-10T12:22:00+03:00

2025-02-10T13:02:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Кремле пока не знают деталей плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично."Здесь, наверное, стоит дождаться каких-то деталей, если речь идет о последовательном плане действий. Там почти 1,2 миллиона палестинцев живут. Наверное, это главный вопрос. Это те люди, которым соответствующими резолюциями Совета безопасности было обещано двухгосударственное решение ближне-восточной проблемы. Таких вопросов возникает очень много. Деталей мы пока с вами не знаем, поэтому надо набраться терпения", - сказал он журналистам, комментируя заявления Трампа.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 46 тысячи палестинцев, пострадали свыше 110 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250206/zakharova-1997795284.html

https://ria.ru/20250208/gaza-1998192571.html

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дональд трамп, сша, россия, в мире, иордания, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году