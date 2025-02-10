Рейтинг@Mail.ru
ГД во вторник рассмотрит проект о периоде охлаждения при выдаче кредитов - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 10.02.2025 (обновлено: 17:48 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/kredity-1998469296.html
ГД во вторник рассмотрит проект о периоде охлаждения при выдаче кредитов
ГД во вторник рассмотрит проект о периоде охлаждения при выдаче кредитов - РИА Новости, 10.02.2025
ГД во вторник рассмотрит проект о периоде охлаждения при выдаче кредитов
Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:43:00+03:00
2025-02-10T17:48:00+03:00
госдума рф
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.Госдума приняла этот законопроект в первом чтении в январе."Подготовлен ко второму чтению законопроект о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов. Рассмотрим его на пленарном заседании во вторник, 11 февраля", – приводятся слова Володина на сайте ГД.Председатель ГД пояснил, что "период охлаждения" позволит человеку проанализировать происходящее и осознать, что его пытаются обмануть мошенники."Предлагаемый механизм позволит избежать ситуаций, когда люди под влиянием мошенников, из-за их угроз берут кредиты, а потом переводят эти деньги преступникам. И нередко похищенные средства в итоге уходят на Украину – на содержание киевских боевиков", – сказал Володин.Ранее Володин напомнил в своём Telegram-канале о том, что законодательной инициативой предусмотрено введение при выдаче заёмных средств "периода охлаждения", в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: четыре часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей. По словам Володина, в поправках к проекту отмечается, что если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, то от заёмщика нельзя будет требовать выплат по кредитному договору. При обращении в кредитную или микрофинансовую организацию заемщикам необходимо будет предоставлять свой ИНН.
https://ria.ru/20250116/mikrozaym-1993944354.html
https://ria.ru/20241219/putin-1990155096.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, экономика, россия
Госдума РФ, Экономика, Россия
ГД во вторник рассмотрит проект о периоде охлаждения при выдаче кредитов

ГД во втором чтении рассмотрит проект о периоде охлаждения при выдаче кредитов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Госдума приняла этот законопроект в первом чтении в январе.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Исследование показало падение спроса на микрозаймы для погашения кредитов
16 января, 06:07
"Подготовлен ко второму чтению законопроект о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов. Рассмотрим его на пленарном заседании во вторник, 11 февраля", – приводятся слова Володина на сайте ГД.
Председатель ГД пояснил, что "период охлаждения" позволит человеку проанализировать происходящее и осознать, что его пытаются обмануть мошенники.
"Предлагаемый механизм позволит избежать ситуаций, когда люди под влиянием мошенников, из-за их угроз берут кредиты, а потом переводят эти деньги преступникам. И нередко похищенные средства в итоге уходят на Украину – на содержание киевских боевиков", – сказал Володин.
Ранее Володин напомнил в своём Telegram-канале о том, что законодательной инициативой предусмотрено введение при выдаче заёмных средств "периода охлаждения", в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: четыре часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей. По словам Володина, в поправках к проекту отмечается, что если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, то от заёмщика нельзя будет требовать выплат по кредитному договору. При обращении в кредитную или микрофинансовую организацию заемщикам необходимо будет предоставлять свой ИНН.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин призвал ввести ограничения по выдаче кредитов
19 декабря 2024, 14:32
 
Госдума РФЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала