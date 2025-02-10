https://ria.ru/20250210/kredity-1998469296.html
ГД во вторник рассмотрит проект о периоде охлаждения при выдаче кредитов
ГД во вторник рассмотрит проект о периоде охлаждения при выдаче кредитов - РИА Новости, 10.02.2025
ГД во вторник рассмотрит проект о периоде охлаждения при выдаче кредитов
Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:43:00+03:00
2025-02-10T17:43:00+03:00
2025-02-10T17:48:00+03:00
госдума рф
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.Госдума приняла этот законопроект в первом чтении в январе."Подготовлен ко второму чтению законопроект о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов. Рассмотрим его на пленарном заседании во вторник, 11 февраля", – приводятся слова Володина на сайте ГД.Председатель ГД пояснил, что "период охлаждения" позволит человеку проанализировать происходящее и осознать, что его пытаются обмануть мошенники."Предлагаемый механизм позволит избежать ситуаций, когда люди под влиянием мошенников, из-за их угроз берут кредиты, а потом переводят эти деньги преступникам. И нередко похищенные средства в итоге уходят на Украину – на содержание киевских боевиков", – сказал Володин.Ранее Володин напомнил в своём Telegram-канале о том, что законодательной инициативой предусмотрено введение при выдаче заёмных средств "периода охлаждения", в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: четыре часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей. По словам Володина, в поправках к проекту отмечается, что если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, то от заёмщика нельзя будет требовать выплат по кредитному договору. При обращении в кредитную или микрофинансовую организацию заемщикам необходимо будет предоставлять свой ИНН.
https://ria.ru/20250116/mikrozaym-1993944354.html
https://ria.ru/20241219/putin-1990155096.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, экономика, россия
Госдума РФ, Экономика, Россия
ГД во вторник рассмотрит проект о периоде охлаждения при выдаче кредитов
ГД во втором чтении рассмотрит проект о периоде охлаждения при выдаче кредитов
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Госдума
приняла этот законопроект в первом чтении в январе.
"Подготовлен ко второму чтению законопроект о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов. Рассмотрим его на пленарном заседании во вторник, 11 февраля", – приводятся слова Володина
на сайте ГД.
Председатель ГД пояснил, что "период охлаждения" позволит человеку проанализировать происходящее и осознать, что его пытаются обмануть мошенники.
"Предлагаемый механизм позволит избежать ситуаций, когда люди под влиянием мошенников, из-за их угроз берут кредиты, а потом переводят эти деньги преступникам. И нередко похищенные средства в итоге уходят на Украину
– на содержание киевских боевиков", – сказал Володин.
Ранее Володин напомнил в своём Telegram-канале о том, что законодательной инициативой предусмотрено введение при выдаче заёмных средств "периода охлаждения", в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: четыре часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей. По словам Володина, в поправках к проекту отмечается, что если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, то от заёмщика нельзя будет требовать выплат по кредитному договору. При обращении в кредитную или микрофинансовую организацию заемщикам необходимо будет предоставлять свой ИНН.