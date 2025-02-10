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ГД во вторник рассмотрит проект о периоде охлаждения при выдаче кредитов

ГД во вторник рассмотрит проект о периоде охлаждения при выдаче кредитов - РИА Новости, 10.02.2025

ГД во вторник рассмотрит проект о периоде охлаждения при выдаче кредитов

Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:43:00+03:00

2025-02-10T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.Госдума приняла этот законопроект в первом чтении в январе."Подготовлен ко второму чтению законопроект о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов. Рассмотрим его на пленарном заседании во вторник, 11 февраля", – приводятся слова Володина на сайте ГД.Председатель ГД пояснил, что "период охлаждения" позволит человеку проанализировать происходящее и осознать, что его пытаются обмануть мошенники."Предлагаемый механизм позволит избежать ситуаций, когда люди под влиянием мошенников, из-за их угроз берут кредиты, а потом переводят эти деньги преступникам. И нередко похищенные средства в итоге уходят на Украину – на содержание киевских боевиков", – сказал Володин.Ранее Володин напомнил в своём Telegram-канале о том, что законодательной инициативой предусмотрено введение при выдаче заёмных средств "периода охлаждения", в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: четыре часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей. По словам Володина, в поправках к проекту отмечается, что если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, то от заёмщика нельзя будет требовать выплат по кредитному договору. При обращении в кредитную или микрофинансовую организацию заемщикам необходимо будет предоставлять свой ИНН.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, экономика, россия