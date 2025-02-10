https://ria.ru/20250210/krasnodar-1998415271.html
В Краснодаре взрывная волна от дрона выбила витрину магазина одежды
В Краснодаре взрывная волна от дрона выбила витрину магазина одежды - РИА Новости, 10.02.2025
В Краснодаре взрывная волна от дрона выбила витрину магазина одежды
Взрывной волной выбило витрину магазина одежды неподалеку от многоэтажки в Краснодаре, на крышу которого ночью упал беспилотник, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:18:00+03:00
2025-02-10T14:18:00+03:00
2025-02-10T14:18:00+03:00
происшествия
краснодар
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Взрывной волной выбило витрину магазина одежды неподалеку от многоэтажки в Краснодаре, на крышу которого ночью упал беспилотник, рассказал РИА Новости собственник Владимир. В распоряжении РИА Новости есть видео момента взрыва. Судя по кадрам, витрину выбило взрывной волной в районе 02.10 ночи. Владимир рассказал, что сразу после произошедшего приехал сюда и провел здесь всю ночь. По его словам, на месте было много людей, но никто не попытался проникнуть в магазин. Витрину временно затянули тканью, на земле еще видны осколки. В ночь на понедельник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре, пострадавших нет. По словам мэра города, обломки упали только на технические помещения на крыше. Системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20250210/krasnodar-1998372416.html
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При падении беспилотника взрывная волна выбила витрину магазина в Краснодаре
Витрину магазина одежды выбило взрывной волной при падении беспилотника ночью в Краснодаре. Собственник предоставил РИА Новости видео с места.
2025-02-10T14:18
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происшествия, краснодар, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), вениамин кондратьев
Происшествия, Краснодар, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Вениамин Кондратьев
В Краснодаре взрывная волна от дрона выбила витрину магазина одежды
В Краснодаре выбило витрину магазина одежды, на крышу которого упал беспилотник