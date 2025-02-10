https://ria.ru/20250210/krasnodar-1998372416.html

В Краснодаре таксист вызвал экстренные службы после падения БПЛА

В Краснодаре таксист вызвал экстренные службы после падения БПЛА - РИА Новости, 10.02.2025

В Краснодаре таксист вызвал экстренные службы после падения БПЛА

Таксист Армен Пилоян, ставший свидетелем падения беспилотника на крышу многоэтажки в Краснодаре, рассказал РИА Новости, что именно он вызвал экстренные службы... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T11:58:00+03:00

2025-02-10T11:58:00+03:00

2025-02-10T11:58:00+03:00

происшествия

краснодар

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Таксист Армен Пилоян, ставший свидетелем падения беспилотника на крышу многоэтажки в Краснодаре, рассказал РИА Новости, что именно он вызвал экстренные службы после того, как обломки упали в ста метрах от него. "Я таксист, стоял ждал пассажира на улице Калинина. Услышал очень сильный взрыв, аж машину дернуло, и осколки прям рядом (упали - ред.), где-то за 100 метров, можно сказать, стоял. Вышел из машины, смотрю, девчонка кричит. Ближе подходил, смотрел на эти осколки от беспилотника. Легкий металл, алюминиевый или какой там", - сказал очевидец. По его словам, взрыв был один. "Смотрю на здание крыши - горит. Пока достал телефон, хотел снять, он начал потихоньку угасать. Сразу после взрыва, можно сказать, через 30 секунд вызвал МЧС", - вспоминает Армен. В ночь на понедельник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре, пострадавших нет. По словам мэра города, обломки упали только на технические помещения на крыше. Системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20250210/krasnodar-1998326506.html

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодар, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)