Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре таксист вызвал экстренные службы после падения БПЛА - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/krasnodar-1998372416.html
В Краснодаре таксист вызвал экстренные службы после падения БПЛА
В Краснодаре таксист вызвал экстренные службы после падения БПЛА - РИА Новости, 10.02.2025
В Краснодаре таксист вызвал экстренные службы после падения БПЛА
Таксист Армен Пилоян, ставший свидетелем падения беспилотника на крышу многоэтажки в Краснодаре, рассказал РИА Новости, что именно он вызвал экстренные службы... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:58:00+03:00
2025-02-10T11:58:00+03:00
происшествия
краснодар
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Таксист Армен Пилоян, ставший свидетелем падения беспилотника на крышу многоэтажки в Краснодаре, рассказал РИА Новости, что именно он вызвал экстренные службы после того, как обломки упали в ста метрах от него. "Я таксист, стоял ждал пассажира на улице Калинина. Услышал очень сильный взрыв, аж машину дернуло, и осколки прям рядом (упали - ред.), где-то за 100 метров, можно сказать, стоял. Вышел из машины, смотрю, девчонка кричит. Ближе подходил, смотрел на эти осколки от беспилотника. Легкий металл, алюминиевый или какой там", - сказал очевидец. По его словам, взрыв был один. "Смотрю на здание крыши - горит. Пока достал телефон, хотел снять, он начал потихоньку угасать. Сразу после взрыва, можно сказать, через 30 секунд вызвал МЧС", - вспоминает Армен. В ночь на понедельник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре, пострадавших нет. По словам мэра города, обломки упали только на технические помещения на крыше. Системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20250210/krasnodar-1998326506.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре таксист вызвал экстренные службы после падения БПЛА

Таксист Пилоян рассказал о падении осколков БПЛА на крышу дома в Краснодаре

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Таксист Армен Пилоян, ставший свидетелем падения беспилотника на крышу многоэтажки в Краснодаре, рассказал РИА Новости, что именно он вызвал экстренные службы после того, как обломки упали в ста метрах от него.
«
"Я таксист, стоял ждал пассажира на улице Калинина. Услышал очень сильный взрыв, аж машину дернуло, и осколки прям рядом (упали - ред.), где-то за 100 метров, можно сказать, стоял. Вышел из машины, смотрю, девчонка кричит. Ближе подходил, смотрел на эти осколки от беспилотника. Легкий металл, алюминиевый или какой там", - сказал очевидец.
По его словам, взрыв был один. "Смотрю на здание крыши - горит. Пока достал телефон, хотел снять, он начал потихоньку угасать. Сразу после взрыва, можно сказать, через 30 секунд вызвал МЧС", - вспоминает Армен.
В ночь на понедельник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре, пострадавших нет. По словам мэра города, обломки упали только на технические помещения на крыше. Системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме.
Момент падения беспилотника на ЖК Центральный в Краснодаре. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре
Вчера, 03:14
 
ПроисшествияКраснодарВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала