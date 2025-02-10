Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:14 10.02.2025 (обновлено: 03:18 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/krasnodar-1998326506.html
Украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре
Украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре - РИА Новости, 10.02.2025
Украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре
Украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре, предварительно, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кубани РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T03:14:00+03:00
2025-02-10T03:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодар
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991512134_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c0979def6d7ce82faa6b619285ac045.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре, предварительно, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. &quot;Мэр Краснодара доложил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс &quot;Центральный&quot;. БПЛА киевского режима сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19-м этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет&quot;. — написал он.Как уточнил в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов, системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме, жилые помещения не пострадали, пожара не было.Кондратьев добавил, что на месте работают специальные службы и правоохранительные органы, место ЧП оцепили.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250210/bespilotniki-1998321594.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991512134_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_942bcafac0ce5d797156e34e2150948e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Краснодар, Вениамин Кондратьев
Украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре

Кондратьев: БПЛА ВСУ повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре, предварительно, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
«

"Мэр Краснодара доложил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный". БПЛА киевского режима сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19-м этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет". — написал он.

Как уточнил в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов, системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме, жилые помещения не пострадали, пожара не было.
Кондратьев добавил, что на месте работают специальные службы и правоохранительные органы, место ЧП оцепили.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В Брянской области уничтожили три беспилотника
01:05
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала