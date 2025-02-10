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Украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре
Украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре - РИА Новости, 10.02.2025
Украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре
Украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре, предварительно, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кубани РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T03:14:00+03:00
2025-02-10T03:14:00+03:00
2025-02-10T03:18:00+03:00
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краснодар
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре, предварительно, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Мэр Краснодара доложил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный". БПЛА киевского режима сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19-м этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет". — написал он.Как уточнил в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов, системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме, жилые помещения не пострадали, пожара не было.Кондратьев добавил, что на месте работают специальные службы и правоохранительные органы, место ЧП оцепили.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250210/bespilotniki-1998321594.html
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краснодар, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Краснодар, Вениамин Кондратьев
Украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре
Кондратьев: БПЛА ВСУ повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре