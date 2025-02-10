https://ria.ru/20250210/kot-1998452199.html

Кот пробрался в самолет и устроил двухдневный переполох

Кот пробрался в самолет и устроил двухдневный переполох - РИА Новости, 10.02.2025

Кот пробрался в самолет и устроил двухдневный переполох

Самолет авиакомпании Ryanair отложил вылет на два дня из-за пробравшегося на борт кота, пишет The Sun. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T16:38:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Самолет авиакомпании Ryanair отложил вылет на два дня из-за пробравшегося на борт кота, пишет The Sun."Кот, забравшийся в самолет прямо перед взлетом, стал причиной двухдневной задержки. Экипаж услышал мяуканье, когда пассажиры готовились к посадке на самолет Ryanair", — говорится в публикации.По данным издания, кот пробрался в отсек с электроникой, а когда его пытались поймать, скрылся среди кабелей. Из-за этого Boeing 737 не смог покинуть аэропорт в Риме. В итоге самолет вылетел в Германию только спустя два дня, отмечается в статье.В январе газета Armidale Express писала, что кошка породы мейн-кун за сутки совершила три перелета между Австралией и Новой Зеландией из-за того, что ее не заметили в багажном отсеке самолета.

https://ria.ru/20250209/shri-lanka-1998291981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рим, германия, ryanair, boeing 737