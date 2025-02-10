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Кот пробрался в самолет и устроил двухдневный переполох - РИА Новости, 10.02.2025
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16:38 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/kot-1998452199.html
Кот пробрался в самолет и устроил двухдневный переполох
Кот пробрался в самолет и устроил двухдневный переполох - РИА Новости, 10.02.2025
Кот пробрался в самолет и устроил двухдневный переполох
Самолет авиакомпании Ryanair отложил вылет на два дня из-за пробравшегося на борт кота, пишет The Sun. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:38:00+03:00
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в мире
рим
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ryanair
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Самолет авиакомпании Ryanair отложил вылет на два дня из-за пробравшегося на борт кота, пишет The Sun."Кот, забравшийся в самолет прямо перед взлетом, стал причиной двухдневной задержки. Экипаж услышал мяуканье, когда пассажиры готовились к посадке на самолет Ryanair", — говорится в публикации.По данным издания, кот пробрался в отсек с электроникой, а когда его пытались поймать, скрылся среди кабелей. Из-за этого Boeing 737 не смог покинуть аэропорт в Риме. В итоге самолет вылетел в Германию только спустя два дня, отмечается в статье.В январе газета Armidale Express писала, что кошка породы мейн-кун за сутки совершила три перелета между Австралией и Новой Зеландией из-за того, что ее не заметили в багажном отсеке самолета.
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РИА Новости
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Кот забрался на борт самолета Ryanair
Кот забрался на борт самолета Ryanair
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в мире, рим, германия, ryanair, boeing 737
В мире, Рим, Германия, Ryanair, Boeing 737
Кот пробрался в самолет и устроил двухдневный переполох

Кот пробрался в самолет Ryanair и остановил полеты на два дня

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Самолет авиакомпании Ryanair отложил вылет на два дня из-за пробравшегося на борт кота, пишет The Sun.
"Кот, забравшийся в самолет прямо перед взлетом, стал причиной двухдневной задержки. Экипаж услышал мяуканье, когда пассажиры готовились к посадке на самолет Ryanair", — говорится в публикации.
По данным издания, кот пробрался в отсек с электроникой, а когда его пытались поймать, скрылся среди кабелей. Из-за этого Boeing 737 не смог покинуть аэропорт в Риме. В итоге самолет вылетел в Германию только спустя два дня, отмечается в статье.
В январе газета Armidale Express писала, что кошка породы мейн-кун за сутки совершила три перелета между Австралией и Новой Зеландией из-за того, что ее не заметили в багажном отсеке самолета.
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