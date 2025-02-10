https://ria.ru/20250210/kortnev-1998511925.html

Алексея Кортнева призвали признать иноагентом

Алексея Кортнева призвали признать иноагентом - РИА Новости, 10.02.2025

Алексея Кортнева призвали признать иноагентом

Лидера рок-группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева необходимо признать иностранным агентом, заявил руководитель общественного движения "Ветераны России"... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T23:28:00+03:00

2025-02-10T23:28:00+03:00

2025-02-10T23:28:00+03:00

шоубиз

россия

алексей кортнев

несчастный случай

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Лидера рок-группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева необходимо признать иностранным агентом, заявил руководитель общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru."Кортнев продолжает зарабатывать здесь, обладая при этом недвижимостью в Москве на сумму около 70 млн рублей. Его деятельность необходимо проверить на предмет иностранного влияния", — сказал он.Собеседник агентства добавил, что соответствующие обращения уже направлены в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Министерство юстиции.По словам Резяпова, Кортнев называл СВО "имперскими амбициями" и считал, что Россия "отгородилась глухой стеной" от цивилизации. По его мнению, подобные действия не должны оставаться безнаказанными.Группа "Несчастный случай" была образована в 1983 году Кортневым и Валдисом Пельшем. Широкой аудитории команда известна по таким хитам, как "Что ты имела в виду?", "Генералы песчаных карьеров" и другим.

https://ria.ru/20250205/doma-1997485922.html

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россия, алексей кортнев, несчастный случай, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), министерство юстиции рф (минюст россии)