https://ria.ru/20250210/kortnev-1998511925.html
Алексея Кортнева призвали признать иноагентом
Алексея Кортнева призвали признать иноагентом - РИА Новости, 10.02.2025
Алексея Кортнева призвали признать иноагентом
Лидера рок-группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева необходимо признать иностранным агентом, заявил руководитель общественного движения "Ветераны России"... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T23:28:00+03:00
2025-02-10T23:28:00+03:00
2025-02-10T23:28:00+03:00
шоубиз
россия
алексей кортнев
несчастный случай
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Лидера рок-группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева необходимо признать иностранным агентом, заявил руководитель общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru."Кортнев продолжает зарабатывать здесь, обладая при этом недвижимостью в Москве на сумму около 70 млн рублей. Его деятельность необходимо проверить на предмет иностранного влияния", — сказал он.Собеседник агентства добавил, что соответствующие обращения уже направлены в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Министерство юстиции.По словам Резяпова, Кортнев называл СВО "имперскими амбициями" и считал, что Россия "отгородилась глухой стеной" от цивилизации. По его мнению, подобные действия не должны оставаться безнаказанными.Группа "Несчастный случай" была образована в 1983 году Кортневым и Валдисом Пельшем. Широкой аудитории команда известна по таким хитам, как "Что ты имела в виду?", "Генералы песчаных карьеров" и другим.
https://ria.ru/20250205/doma-1997485922.html
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россия, алексей кортнев, несчастный случай, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), министерство юстиции рф (минюст россии)
Шоубиз, Россия, Алексей Кортнев, Несчастный случай, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Алексея Кортнева призвали признать иноагентом
Глава ВР Резяпов призвал признать музыканта Алексея Кортнева иноагентом