https://ria.ru/20250210/kopyrkin-1998371600.html

Сергей Копыркин: Россия выступает за укрепление государственности Армении

Сергей Копыркин: Россия выступает за укрепление государственности Армении - РИА Новости, 10.02.2025

Сергей Копыркин: Россия выступает за укрепление государственности Армении

Посол России в Армении Сергей Копыркин рассказал в интервью РИА Новости о шагах, направленных на поддержание армяно-российского сотрудничества в непростой... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:00:00+03:00

2025-02-10T14:00:00+03:00

2025-02-10T14:00:00+03:00

армения

россия

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сергей копыркин

александр грибоедов

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Посол России в Армении Сергей Копыркин рассказал в интервью РИА Новости о шагах, направленных на поддержание армяно-российского сотрудничества в непростой период двусторонних отношений. Дипломат также поделился мыслями о потенциале экономического взаимодействия РФ и Армении на фоне рекордных темпов товарооборота, перспективах участия Еревана в евразийских интеграционных процессах и о возможностях достижения компромиссов по вопросам, возникающим в рамках ОДКБ.– Десятого февраля в России отмечается День дипломатического работника. Расскажите об этом празднике, как вы планируете его праздновать в Армении?– Официально День дипломатического работника в России стали отмечать сравнительно недавно, с октября 2002 года. Но история российской дипломатии уходит корнями в глубину веков. До нашего времени дошли договора, заключенные свыше тысячи лет назад древнерусскими князьями с Византийской империей. Дата 10 февраля выбрано не случайно. Это наиболее раннее документальное упоминание Посольского приказа (1549 год) – прообраза первого в истории нашей страны государственного органа, ведавшего иностранными делами. В этот день сотрудники посольства России в Армении традиционно возлагают в Ереване цветы к памятнику нашего выдающегося дипломата и писателя Александра Грибоедова, а также к надгробиям видных армянских дипломатов, возглавлявших министерство иностранных дел Армянской ССР и посольства Советского Союза за рубежом. Добавлю, что российская дипломатическая служба, опираясь на крепкий фундамент многовековых традиций, в то же время активно осваивает все нововведения нашей цифровой эпохи.– Российско-армянские отношения переживают непростой период. Удается ли сторонам поддерживать партнерское взаимодействие? Готова ли российская сторона восстановить всестороннее сотрудничество с Ереваном?– Я бы сказал, что российско-армянские союзнические отношения набирают зрелость, адаптируясь к непростым реалиям в регионе и в мире. На мой взгляд, главное, что и в России, и в Армении есть глубокое понимание важности сохранения базовой основы наших связей, объединяющих не только государства, но и братские народы наших стран. Хотел бы подчеркнуть, что жизненным интересам России в регионе полностью отвечает сохранение и укрепление государственности Армении, обеспечение ее территориальной целостности и суверенитета, благополучие и мирное социально-экономическое развитие армянского народа.Несмотря на все испытания, наш политический диалог на всех уровнях продолжается, системно наращивается экономический базис российско-армянского сотрудничества. По имеющимся расчетам, двусторонний товарооборот по итогам 2024 года приблизился к рекордной отметке – 12 миллиардов долларов США. Полагаю, что это не предел с учетом динамичного раскрытия потенциала евразийских интеграционных процессов, в орбиту которых вовлекаются все больше государств-партнеров.Что касается второй части вашего вопроса, то российская сторона никогда не отказывалась от приведения нашего всеобъемлющего взаимодействия в соответствие с положениями двусторонних документов, оформляющих союзнические связи. Мы к этому готовы без всяких предусловий.О встречном позитивном настрое армянских партнеров свидетельствуют, на мой взгляд, доверительные и конструктивные переговоры министров иностранных дел наших стран 21 января этого года в Москве. Мы, как посольство России в Ереване, приложим все усилия, чтобы позитивный импульс этих контактов был претворен в конкретные результаты.Хочу отметить, что через несколько месяцев все россияне вместе с народами бывшего Советского Союза будут праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну передано официальное приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Москве.Очень ценно, что Россию и Армению по-прежнему объединяет и сплачивает уважение к памяти о подвиге наших народов. В условиях растущих нападок на нашу общую Победу это особенно важно.– На фоне сложных политических отношений экономические связи между странами не только сохранились, но и расширились. Есть ли у стран потенциал для сохранения динамики экономического сотрудничества?– Как я уже говорил, 2024 год стал рекордным для двустороннего товарооборота. Важно, что лидирующие по инвестициям в экономику Армении российские экономоператоры вкладываются в развитие реального сектора экономики, в инфраструктуру, добывающие и высокотехнологичные производства, а не в спекулятивные краткосрочные операции. Тем самым создаются новые рабочие места и вносится осязаемый вклад в увеличение ВВП на долгосрочную перспективу. Добавлю к этому, что компании с российским капиталом входят в число крупнейших налогоплательщиков в республике, активно реализуют социальные и гуманитарные проекты.– Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса присоединения страны к Европейскому союзу, который, скорее всего, будет принят Национальным собранием республики. Как это отразится на отношениях Еревана и Москвы и участии Армении в ЕАЭС?– Прежде всего хотел бы подчеркнуть, что Россия с неизменным уважением относится к суверенному праву Республики Армения выбирать своих внешнеполитических и внешнеэкономических партнеров. Вместе с тем, сугубо добровольное членство Армении в ЕАЭС сопряжено с определенными обязательствами в рамках евразийских интеграционных процессов. Как неоднократно отмечали российские официальные лица, в частности, заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, одновременное членство в ЕАЭС и в ЕС, то есть полноценное участие и в евразийских, и в европейских интеграционных процессах невозможно ни практически, ни теоретически. При этом со стороны представителей ряда европейских стран открытым текстом говорится, что из ЕАЭС Армении придется выйти задолго до негарантированного получения еврочленства, то есть, получается, обрушить экономические связи с Россией без какой-либо адекватной компенсации. На данном этапе мы исходим из заявлений армянского руководства об отсутствии темы выхода из ЕАЭС в политической повестке дня республики.– Какова вероятность того, что Ереван окончательно выйдет из ОДКБ? Какие последствия это может повлечь?– Профессия дипломата не предполагает гадания на кофейной гуще. По нашему убеждению, на данный момент в регионе нет альтернативного надежного механизма обеспечения безопасности и обороноспособности Армении. Рассчитываем, что в Ереване это хорошо понимают. В наших силах сесть за стол переговоров в кругу союзников по ОДКБ и сообща, по-партнерски найти компромиссные развязки по всем накопившимся вопросам. Впрочем, и в этих вопросах суверенный выбор – за нашими армянскими партнерами.

https://ria.ru/20250131/armeniya-1996555987.html

https://ria.ru/20250210/armeniya-1998329899.html

https://ria.ru/20250205/armenija-1997438854.html

https://ria.ru/20250123/svr-1995081632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, россия, ереван, сергей копыркин, александр грибоедов, никол пашинян, евразийский экономический союз, одкб, евросоюз, интервью, в мире