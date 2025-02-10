https://ria.ru/20250210/konfety-1998326361.html
Врач рассказала о вреде конфет с алкоголем
Врач рассказала о вреде конфет с алкоголем - РИА Новости, 10.02.2025
Врач рассказала о вреде конфет с алкоголем
Конфеты с начинкой на основе спиртных напитков способствуют обезвоживанию организма, раздражают слизистую желудка, а также провоцируют людей с алкогольной... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T03:12:00+03:00
2025-02-10T03:12:00+03:00
2025-02-10T03:12:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Конфеты с начинкой на основе спиртных напитков способствуют обезвоживанию организма, раздражают слизистую желудка, а также провоцируют людей с алкогольной зависимостью, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Алкоголь в конфетах способствует обезвоживанию организма, особенно при чрезмерном употреблении. Даже небольшие дозы алкоголя могут временно повлиять на реакцию и внимание, что особенно важно учитывать перед вождением. Алкоголь в сочетании с сахаром может раздражать слизистую желудка, особенно у людей с гастритом или язвой", - сказала Тен. Кроме того, конфеты с алкоголем, как и обычные конфеты, содержат значительное количество сахара, а значит, способствуют развитию кариеса. В сочетании с алкоголем они оказывают двойное отрицательное действие на поджелудочную железу. Врач отметила, что употребление таких конфет может стать провоцирующим фактором для людей с алкогольной зависимостью. "Конфеты с алкоголем не предназначены для детей, так как даже небольшое количество алкоголя может вызвать интоксикацию или аллергическую реакцию. Также они противопоказаны беременным и кормящим, так как алкоголь даже в минимальных дозах может негативно повлиять на развитие плода или проникнуть в грудное молоко", - отметила Тен.
https://ria.ru/20250206/vrach-1997637172.html
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач рассказала о вреде конфет с алкоголем
Врач Тен: конфеты с алкоголем способствуют обезвоживанию
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Конфеты с начинкой на основе спиртных напитков способствуют обезвоживанию организма, раздражают слизистую желудка, а также провоцируют людей с алкогольной зависимостью, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Алкоголь в конфетах способствует обезвоживанию организма, особенно при чрезмерном употреблении. Даже небольшие дозы алкоголя могут временно повлиять на реакцию и внимание, что особенно важно учитывать перед вождением. Алкоголь в сочетании с сахаром может раздражать слизистую желудка, особенно у людей с гастритом или язвой", - сказала Тен.
Кроме того, конфеты с алкоголем, как и обычные конфеты, содержат значительное количество сахара, а значит, способствуют развитию кариеса. В сочетании с алкоголем они оказывают двойное отрицательное действие на поджелудочную железу.
Врач отметила, что употребление таких конфет может стать провоцирующим фактором для людей с алкогольной зависимостью.
"Конфеты с алкоголем не предназначены для детей, так как даже небольшое количество алкоголя может вызвать интоксикацию или аллергическую реакцию. Также они противопоказаны беременным и кормящим, так как алкоголь даже в минимальных дозах может негативно повлиять на развитие плода или проникнуть в грудное молоко", - отметила Тен.