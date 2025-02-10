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Биржевые цены на кофе арабика достигли нового рекорда
Биржевые цены на кофе арабика достигли нового рекорда - РИА Новости, 10.02.2025
Биржевые цены на кофе арабика достигли нового рекорда
Биржевые цены на арабику в понедельник вновь обновили исторический рекорд и превысили отметку в 9,5 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T22:19:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости/Прайм. Биржевые цены на арабику в понедельник вновь обновили исторический рекорд и превысили отметку в 9,5 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов понедельника стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика выросла на 6,8%, до рекордных 4,319 доллара за фунт или почти 9 521 долларов за тонну. При этом стоимость фьючерса кофе арабика на май, который сейчас инвесторы покупают ещё интенсивнее, чем мартовский, поднялась на 6,9%, до 4,24 доллара за фунт (около 9 348 долларов за тонну). Стоимость кофе арабика обновляет рекорды после того, как в январе цена выросла на 18%. В конце января цена впервые поднялась выше 8 тысяч долларов за тонну, в ноябре - выше 7 тысяч долларов, в сентябре - выше 6 тысяч долларов за тонну.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире
Биржевые цены на кофе арабика достигли нового рекорда
Биржевые цены на кофе арабика достигли нового рекорда, превысив $9500 за тонну
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости/Прайм. Биржевые цены на арабику в понедельник вновь обновили исторический рекорд и превысили отметку в 9,5 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов понедельника стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика выросла на 6,8%, до рекордных 4,319 доллара за фунт или почти 9 521 долларов за тонну.
При этом стоимость фьючерса кофе арабика на май, который сейчас инвесторы покупают ещё интенсивнее, чем мартовский, поднялась на 6,9%, до 4,24 доллара за фунт (около 9 348 долларов за тонну).
Стоимость кофе арабика обновляет рекорды после того, как в январе цена выросла на 18%. В конце января цена впервые поднялась выше 8 тысяч долларов за тонну, в ноябре - выше 7 тысяч долларов, в сентябре - выше 6 тысяч долларов за тонну.