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Биржевые цены на кофе арабика достигли нового рекорда - РИА Новости, 10.02.2025
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22:19 10.02.2025 (обновлено: 22:20 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/kofe-1998507288.html
Биржевые цены на кофе арабика достигли нового рекорда
Биржевые цены на кофе арабика достигли нового рекорда - РИА Новости, 10.02.2025
Биржевые цены на кофе арабика достигли нового рекорда
Биржевые цены на арабику в понедельник вновь обновили исторический рекорд и превысили отметку в 9,5 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T22:19:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости/Прайм. Биржевые цены на арабику в понедельник вновь обновили исторический рекорд и превысили отметку в 9,5 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов понедельника стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика выросла на 6,8%, до рекордных 4,319 доллара за фунт или почти 9 521 долларов за тонну. При этом стоимость фьючерса кофе арабика на май, который сейчас инвесторы покупают ещё интенсивнее, чем мартовский, поднялась на 6,9%, до 4,24 доллара за фунт (около 9 348 долларов за тонну). Стоимость кофе арабика обновляет рекорды после того, как в январе цена выросла на 18%. В конце января цена впервые поднялась выше 8 тысяч долларов за тонну, в ноябре - выше 7 тысяч долларов, в сентябре - выше 6 тысяч долларов за тонну.
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экономика, в мире
Экономика, В мире
Биржевые цены на кофе арабика достигли нового рекорда

Биржевые цены на кофе арабика достигли нового рекорда, превысив $9500 за тонну

© РИА Новости / Илья НаймушинКофе сорта арабика
Кофе сорта арабика - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Кофе сорта арабика. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости/Прайм. Биржевые цены на арабику в понедельник вновь обновили исторический рекорд и превысили отметку в 9,5 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов понедельника стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика выросла на 6,8%, до рекордных 4,319 доллара за фунт или почти 9 521 долларов за тонну.
При этом стоимость фьючерса кофе арабика на май, который сейчас инвесторы покупают ещё интенсивнее, чем мартовский, поднялась на 6,9%, до 4,24 доллара за фунт (около 9 348 долларов за тонну).
Стоимость кофе арабика обновляет рекорды после того, как в январе цена выросла на 18%. В конце января цена впервые поднялась выше 8 тысяч долларов за тонну, в ноябре - выше 7 тысяч долларов, в сентябре - выше 6 тысяч долларов за тонну.
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