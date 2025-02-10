https://ria.ru/20250210/koalitsiya-1998468927.html
В Европе создали коалицию по разработке инструментов ИИ
В Европе создали коалицию по разработке инструментов ИИ - РИА Новости, 10.02.2025
В Европе создали коалицию по разработке инструментов ИИ
Шестьдесят крупнейших международных компаний объявили о создании коалиции по разработке инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в Европе, следует из... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:42:00+03:00
2025-02-10T17:42:00+03:00
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ПАРИЖ, 10 фев – РИА Новости. Шестьдесят крупнейших международных компаний объявили о создании коалиции по разработке инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в Европе, следует из заявления на сайте организации. "Это инициатива, объединяющая крупные промышленные группы (Airbus, L'Oréal, Mercedes, Siemens и др.) и технологические группы (Spotify, Mistral AI и др.), направлена на ускорение развития искусственного интеллекта в Европе путем координации действий в области технологий, промышленности, капитала и государственной политики", - следует из документа. Заявление было сделано на полях проходящего в Париже 10-11 февраля международного саммита по искусственному интеллекту, куда приглашены мировые лидеры и ведущие международные компании. В коалицию также вошли TotalEnergies, EDF, Philips, SAAB, Siemens, Lufthansa и другие, а также ряд крупных банков. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне заявил, что Франция намерена в ближайшие годы инвестировать 109 млрд евро в развитие технологий ИИ. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о создании в Штатах компании StarGate, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Президент США выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ OpenAI.
https://ria.ru/20240906/konventsiya-1971170730.html
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технологии, европа, франция, сша, эммануэль макрон, дональд трамп
Технологии, Европа, Франция, США, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп
В Европе создали коалицию по разработке инструментов ИИ
Шестьдесят крупнейших международных компаний создали коалицию по разработке ИИ