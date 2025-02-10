https://ria.ru/20250210/kitay-1998352305.html

Посольство России в КНР проведет ряд мероприятий к 80-летию Победы

Посольство России в КНР проведет ряд мероприятий к 80-летию Победы - РИА Новости, 10.02.2025

Посольство России в КНР проведет ряд мероприятий к 80-летию Победы

Посольство России в Китае в 2025 году проведет ряд мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, включая акцию "Бессмертный полк",... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T10:13:00+03:00

2025-02-10T10:13:00+03:00

2025-02-10T10:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

китай

пекин

игорь моргулов

дмитрий песков

владимир путин

снг

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ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Посольство России в Китае в 2025 году проведет ряд мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, включая акцию "Бессмертный полк", заявил в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника посол РФ в Пекине Игорь Моргулов. По словам Моргулова, в 2025 году посольство России в Китае планирует проведение различных памятных мероприятий, таких как акция "Бессмертный полк", которая, как отметил посол, "полюбилась проживающим в КНР российским гражданам, нашим китайским друзьям и представителям других стран, хранящим память о подвиге победителей". В канун Дня Победы российское посольство проведет торжественную церемонию возложения венков на мемориале советским и монгольским воинам, расположенном в 220 километрах от китайской столицы в уезде Чжанбэй провинции Хэбэй, где в августе 1945 года шли кровопролитные бои с японскими захватчиками, добавил дипломат. "В мероприятии традиционно планируется участие руководства и военных атташе посольств стран СНГ и Монголии в Китае, Секретариата ШОС, представителей центральных, региональных и местных органов власти КНР, наших соотечественников. Ожидаем по этому случаю приезда родственников павших советских воинов", - сказал он. Кроме того, как отметил Моргулов, в 2025 году Китае будет проведен ряд других тематических акций и выставок, посвященных дням воинской славы и памятным датам России, таким как День защитника Отечества, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отчества, День памяти и скорби. Празднование 80-летия Победы станет одним из главных событий для России в 2025 году. Мероприятия в рамках празднования юбилейной даты являются приоритетом для Москвы, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Всего к знаковой годовщине Победы власти планируют провести примерно 170 мероприятий, из которых, по данным Минкультуры РФ, 15 входят в раздел торжественных памятно-мемориальных мероприятий, 23 – касаются формирования материально-технической базы и информационного обслуживания, девять - мемориализации памятных мест и увековечивания памяти воинов, 123 мероприятия - социально значимые проекты и акции. Также 2025 год в связи с празднованием 80-летия Победы был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника.

https://ria.ru/20250210/kitaj-1998341521.html

https://ria.ru/20250121/vov-1994829970.html

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россия, китай, пекин, игорь моргулов, дмитрий песков, владимир путин, снг, шос, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире