https://ria.ru/20250210/kitay-1998337676.html

Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество, заявил посол Моргулов

Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество, заявил посол Моргулов - РИА Новости, 10.02.2025

Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество, заявил посол Моргулов

Россия и Китай настроены на продолжение наращивания сотрудничества, страны активно углубляют координацию в международных делах, заявил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T08:14:00+03:00

2025-02-10T08:14:00+03:00

2025-02-10T08:14:00+03:00

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ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Россия и Китай настроены на продолжение наращивания сотрудничества, страны активно углубляют координацию в международных делах, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника посол РФ в Пекине Игорь Моргулов. По словам Моргулова, несмотря на происходящие сегодня в системе международных отношений тектонические сдвиги, взаимное политическое доверие между Россией и Китаем, а также настрой на дальнейшее наращивание сотрудничества "остаются константой". "Мы активно углубляем координацию в международных делах, а многосторонние объединения, в которых связка Москвы и Пекина играет роль "локомотива" – ШОС и БРИКС, – заметно укрепили свой авторитет, расширив ряды за счет ключевых игроков Глобального Юга", - сказал дипломат. Посол также отметил продолжение уверенного роста товарооборота между Россией и Китаем "вопреки многочисленным препонам, которые наши общие недруги пытаются создать". Согласно опубликованным ранее данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника.

https://ria.ru/20241127/kitay-1985917242.html

https://ria.ru/20250207/smi-1997861915.html

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россия, китай, пекин, игорь моргулов, шос, брикс, политика