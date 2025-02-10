https://ria.ru/20250210/kitay-1998335846.html

Посол России рассказал, что отношения с Китаем не подвержены турбулентности

Посол России рассказал, что отношения с Китаем не подвержены турбулентности - РИА Новости, 10.02.2025

Посол России рассказал, что отношения с Китаем не подвержены турбулентности

Отношения России и Китая отличаются высоким качеством, они абсолютно не подвержены влиянию внешней турбулентности, заявил в интервью РИА Новости в преддверии... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T07:40:00+03:00

2025-02-10T07:40:00+03:00

2025-02-10T07:40:00+03:00

россия

китай

пекин

игорь моргулов

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ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Отношения России и Китая отличаются высоким качеством, они абсолютно не подвержены влиянию внешней турбулентности, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника посол РФ в Пекине Игорь Моргулов. Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, как подчеркнул посол, зиждутся на принципах добрососедства, взаимного доверия, учета коренных интересов друг друга, равноправия и обоюдной выгоды. "Они не только достигли беспрецедентно высокого уровня, но и продолжают уверенное поступательное движение вперед под руководством лидеров двух стран, по сути, являя собой образец ответственных взаимоотношений крупных мировых держав в ХХI веке", - сказал он. Говоря о реальных примерах активного развития отношений между двумя государствами, Моргулов, в частности, отметил активные политические контакты между Москвой и Пекином. "Достаточно взглянуть на интенсивность политических контактов за прошлый год на высшем и высоком уровнях – одно их перечисление займет немало времени. Здесь и три раунда личных переговоров лидеров, две встречи глав правительств, контакты председателей парламентов, руководителей правящих партий, министров иностранных дел, консультации по вопросам стратегической безопасности и правопорядка и многое-многое другое", - добавил дипломат. При этом межгосударственные отношения России и Китая "отличает действительно высокое качество", подчеркнул Моргулов. "Лучшее свидетельство тому вижу в абсолютной неподверженности российско-китайских связей влиянию внешней турбулентности последних лет", - добавил посол. Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника.

https://ria.ru/20250207/smi-1997861915.html

https://ria.ru/20250121/vov-1994829970.html

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китай

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россия, китай, пекин, игорь моргулов