https://ria.ru/20250210/kitaj-1998341521.html

Посол Моргулов рассказал о сохранении памяти советских воинов в Китае

Посол Моргулов рассказал о сохранении памяти советских воинов в Китае - РИА Новости, 10.02.2025

Посол Моргулов рассказал о сохранении памяти советских воинов в Китае

В Китае бережно относятся к памяти советских воинов и поддерживают должную сохранность военно-мемориальных комплексов, заявил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T09:13:00+03:00

2025-02-10T09:13:00+03:00

2025-02-10T09:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

китай

москва

игорь моргулов

дмитрий песков

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. В Китае бережно относятся к памяти советских воинов и поддерживают должную сохранность военно-мемориальных комплексов, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника посол России в КНР Игорь Моргулов. Военно-мемориальная сфера – одно из важнейших направлений российско-китайского многопланового сотрудничества, отметил посол. Дипломат напомнил, что в 2007 году было заключено межправительственное соглашение о воинских захоронениях и мемориалах, на основе которого выстраивается работа по их содержанию, ремонту и уходу. В настоящее время на территории Китая паспортизировано 88 военно-мемориальных объектов – 75 воинских захоронений и 13 памятников. Благодаря совместным усилиям они "поддерживаются в хорошем состоянии, ежегодно ремонтируется до десяти из них", подчеркнул Моргулов. "Особо отмечу, что за десятки лет на территории Китая не зафиксировано ни одного случая вандализма в отношении этих объектов. Мы благодарны нашим китайским друзьям за бережное отношение к памяти советских воинов и должную сохранность военно-мемориальных комплексов", - добавил он. Празднование 80-летия Победы станет одним из главных событий для России в 2025 году. Мероприятия в рамках празднования юбилейной даты являются приоритетом для Москвы, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Всего к знаковой годовщине Победы власти планируют провести примерно 170 мероприятий, из которых, по данным Минкультуры РФ, 15 входят в раздел торжественных памятно-мемориальных мероприятий, 23 – касаются формирования материально-технической базы и информационного обслуживания, девять - мемориализации памятных мест и увековечивания памяти воинов, 123 мероприятия - социально значимые проекты и акции. Также 2025 год в связи с празднованием 80-летия Победы был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника.

https://ria.ru/20241002/razvitie-1975863161.html

https://ria.ru/20241001/kitay-1975645383.html

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китай

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, москва, игорь моргулов, дмитрий песков, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне