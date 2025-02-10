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Посол Моргулов рассказал о сохранении памяти советских воинов в Китае - РИА Новости, 10.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:13 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/kitaj-1998341521.html
Посол Моргулов рассказал о сохранении памяти советских воинов в Китае
Посол Моргулов рассказал о сохранении памяти советских воинов в Китае - РИА Новости, 10.02.2025
Посол Моргулов рассказал о сохранении памяти советских воинов в Китае
В Китае бережно относятся к памяти советских воинов и поддерживают должную сохранность военно-мемориальных комплексов, заявил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:13:00+03:00
2025-02-10T09:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
китай
москва
игорь моргулов
дмитрий песков
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. В Китае бережно относятся к памяти советских воинов и поддерживают должную сохранность военно-мемориальных комплексов, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника посол России в КНР Игорь Моргулов. Военно-мемориальная сфера – одно из важнейших направлений российско-китайского многопланового сотрудничества, отметил посол. Дипломат напомнил, что в 2007 году было заключено межправительственное соглашение о воинских захоронениях и мемориалах, на основе которого выстраивается работа по их содержанию, ремонту и уходу. В настоящее время на территории Китая паспортизировано 88 военно-мемориальных объектов – 75 воинских захоронений и 13 памятников. Благодаря совместным усилиям они "поддерживаются в хорошем состоянии, ежегодно ремонтируется до десяти из них", подчеркнул Моргулов. "Особо отмечу, что за десятки лет на территории Китая не зафиксировано ни одного случая вандализма в отношении этих объектов. Мы благодарны нашим китайским друзьям за бережное отношение к памяти советских воинов и должную сохранность военно-мемориальных комплексов", - добавил он. Празднование 80-летия Победы станет одним из главных событий для России в 2025 году. Мероприятия в рамках празднования юбилейной даты являются приоритетом для Москвы, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Всего к знаковой годовщине Победы власти планируют провести примерно 170 мероприятий, из которых, по данным Минкультуры РФ, 15 входят в раздел торжественных памятно-мемориальных мероприятий, 23 – касаются формирования материально-технической базы и информационного обслуживания, девять - мемориализации памятных мест и увековечивания памяти воинов, 123 мероприятия - социально значимые проекты и акции. Также 2025 год в связи с празднованием 80-летия Победы был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника.
https://ria.ru/20241002/razvitie-1975863161.html
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россия, китай, москва, игорь моргулов, дмитрий песков, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Китай, Москва, Игорь Моргулов, Дмитрий Песков, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посол Моргулов рассказал о сохранении памяти советских воинов в Китае

Посол Моргулов: в Китае бережно относятся к памяти советских воинов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦветы
Цветы - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. В Китае бережно относятся к памяти советских воинов и поддерживают должную сохранность военно-мемориальных комплексов, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника посол России в КНР Игорь Моргулов.
Военно-мемориальная сфера – одно из важнейших направлений российско-китайского многопланового сотрудничества, отметил посол. Дипломат напомнил, что в 2007 году было заключено межправительственное соглашение о воинских захоронениях и мемориалах, на основе которого выстраивается работа по их содержанию, ремонту и уходу. В настоящее время на территории Китая паспортизировано 88 военно-мемориальных объектов – 75 воинских захоронений и 13 памятников.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Посол России заявил об уходе в прошлое западной модели развития
2 октября 2024, 07:28
Благодаря совместным усилиям они "поддерживаются в хорошем состоянии, ежегодно ремонтируется до десяти из них", подчеркнул Моргулов.
"Особо отмечу, что за десятки лет на территории Китая не зафиксировано ни одного случая вандализма в отношении этих объектов. Мы благодарны нашим китайским друзьям за бережное отношение к памяти советских воинов и должную сохранность военно-мемориальных комплексов", - добавил он.
Празднование 80-летия Победы станет одним из главных событий для России в 2025 году. Мероприятия в рамках празднования юбилейной даты являются приоритетом для Москвы, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Всего к знаковой годовщине Победы власти планируют провести примерно 170 мероприятий, из которых, по данным Минкультуры РФ, 15 входят в раздел торжественных памятно-мемориальных мероприятий, 23 – касаются формирования материально-технической базы и информационного обслуживания, девять - мемориализации памятных мест и увековечивания памяти воинов, 123 мероприятия - социально значимые проекты и акции. Также 2025 год в связи с празднованием 80-летия Победы был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества.
Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В отношениях России и Китая нет "ведущего" и "ведомого", заявил посол
1 октября 2024, 07:31
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияКитайМоскваИгорь МоргуловДмитрий ПесковВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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