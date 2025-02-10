https://ria.ru/20250210/kirillov-1998440405.html

СК просит продлить арест обвиняемым в теракте, при котором погиб Кириллов

СК просит продлить арест обвиняемым в теракте, при котором погиб Кириллов - РИА Новости, 10.02.2025

СК просит продлить арест обвиняемым в теракте, при котором погиб Кириллов

Следствие просит продлить срок ареста трем фигурантам по делу о теракте, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:49:00+03:00

2025-02-10T15:49:00+03:00

2025-02-10T16:08:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994012188_0:51:1133:688_1920x0_80_0_0_ea40c7e05d87723393f5741c0cac7efa.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Следствие просит продлить срок ареста трем фигурантам по делу о теракте, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступило ходатайство следователя о продлении Ахмаджону Курбонову, Рамазану Падиеву и Батухану Точиеву меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.Рассмотрение ходатайств назначено на 13 февраля.По данным СК РФ, Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора.Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.

https://ria.ru/20250120/figuranty-1994670145.html

https://ria.ru/20250120/kirillov-1994550097.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)