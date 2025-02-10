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СК просит продлить арест обвиняемым в теракте, при котором погиб Кириллов - РИА Новости, 10.02.2025
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15:49 10.02.2025 (обновлено: 16:08 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/kirillov-1998440405.html
СК просит продлить арест обвиняемым в теракте, при котором погиб Кириллов
СК просит продлить арест обвиняемым в теракте, при котором погиб Кириллов - РИА Новости, 10.02.2025
СК просит продлить арест обвиняемым в теракте, при котором погиб Кириллов
Следствие просит продлить срок ареста трем фигурантам по делу о теракте, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:49:00+03:00
2025-02-10T16:08:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Следствие просит продлить срок ареста трем фигурантам по делу о теракте, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступило ходатайство следователя о продлении Ахмаджону Курбонову, Рамазану Падиеву и Батухану Точиеву меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.Рассмотрение ходатайств назначено на 13 февраля.По данным СК РФ, Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора.Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
https://ria.ru/20250120/figuranty-1994670145.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК просит продлить арест обвиняемым в теракте, при котором погиб Кириллов

СК просит продлить арест обвиняемым по делу о теракте против генерала Кириллова

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramФигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев
Фигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Фигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Следствие просит продлить срок ареста трем фигурантам по делу о теракте, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство следователя о продлении Ахмаджону Курбонову, Рамазану Падиеву и Батухану Точиеву меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова внесли в список террористов
20 января, 17:45
Рассмотрение ходатайств назначено на 13 февраля.
По данным СК РФ, Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
Фигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Появились подробности об арестованном по делу об убийстве Кириллова
20 января, 09:16
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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