Рейтинг@Mail.ru
"Злой город" вторую неделю подряд возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:55 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/kinoprokat-1998323887.html
"Злой город" вторую неделю подряд возглавил кинопрокат в России
"Злой город" вторую неделю подряд возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 10.02.2025
"Злой город" вторую неделю подряд возглавил кинопрокат в России
Исторический фильм "Злой город" снова возглавил кинопрокат, заработав 99,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T01:55:00+03:00
2025-02-10T01:55:00+03:00
культура
россия
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730855748_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_ed94fada7d2ca439c1bd9e1cd682a2f2.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Исторический фильм "Злой город" снова возглавил кинопрокат, заработав 99,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На втором месте - новая романтическая комедия "Оставь это ветру" с Ханде Эрчел, которая вытеснила комедию "Холоп: Великолепный век" с Керемом Бюрсином. Премьера недели собрала 84,7 миллиона рублей. Военная драма "Война и музыка" братьев Андреасян заняла третью строчку, собрав в прокате 39,7 миллиона рублей. Сказочный фильм "Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича" оказался на четвертом месте, заработав за уикенд 31,1 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает приквел богатырской саги "Финист. Первый богатырь": он заработал 30,9 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250209/lellush-1996469670.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730855748_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_bff9bab1f16e72e07b110328888295fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, снг
Культура, Россия, СНГ
"Злой город" вторую неделю подряд возглавил кинопрокат в России

"Злой город" второй раз подряд возглавил кинопрокат в России в выходные

© Pixabay / Bru-nOКинотеатр
Кинотеатр - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Pixabay / Bru-nO
Кинотеатр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Исторический фильм "Злой город" снова возглавил кинопрокат, заработав 99,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На втором месте - новая романтическая комедия "Оставь это ветру" с Ханде Эрчел, которая вытеснила комедию "Холоп: Великолепный век" с Керемом Бюрсином. Премьера недели собрала 84,7 миллиона рублей.
Военная драма "Война и музыка" братьев Андреасян заняла третью строчку, собрав в прокате 39,7 миллиона рублей.
Сказочный фильм "Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича" оказался на четвертом месте, заработав за уикенд 31,1 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает приквел богатырской саги "Финист. Первый богатырь": он заработал 30,9 миллиона рублей.
Кадр из фильма Разбитые сердца - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
"Разбитые сердца": новый французский фильм в российском прокате
Вчера, 12:02
 
КультураРоссияСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала