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"Злой город" вторую неделю подряд возглавил кинопрокат в России
"Злой город" вторую неделю подряд возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 10.02.2025
"Злой город" вторую неделю подряд возглавил кинопрокат в России
Исторический фильм "Злой город" снова возглавил кинопрокат, заработав 99,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T01:55:00+03:00
2025-02-10T01:55:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Исторический фильм "Злой город" снова возглавил кинопрокат, заработав 99,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На втором месте - новая романтическая комедия "Оставь это ветру" с Ханде Эрчел, которая вытеснила комедию "Холоп: Великолепный век" с Керемом Бюрсином. Премьера недели собрала 84,7 миллиона рублей. Военная драма "Война и музыка" братьев Андреасян заняла третью строчку, собрав в прокате 39,7 миллиона рублей. Сказочный фильм "Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича" оказался на четвертом месте, заработав за уикенд 31,1 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает приквел богатырской саги "Финист. Первый богатырь": он заработал 30,9 миллиона рублей.
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россия, снг
"Злой город" вторую неделю подряд возглавил кинопрокат в России
"Злой город" второй раз подряд возглавил кинопрокат в России в выходные
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Исторический фильм "Злой город" снова возглавил кинопрокат, заработав 99,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com
.
На втором месте - новая романтическая комедия "Оставь это ветру" с Ханде Эрчел, которая вытеснила комедию "Холоп: Великолепный век" с Керемом Бюрсином. Премьера недели собрала 84,7 миллиона рублей.
Военная драма "Война и музыка" братьев Андреасян заняла третью строчку, собрав в прокате 39,7 миллиона рублей.
Сказочный фильм "Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича" оказался на четвертом месте, заработав за уикенд 31,1 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает приквел богатырской саги "Финист. Первый богатырь": он заработал 30,9 миллиона рублей.