https://ria.ru/20250210/kharkov-1998502585.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 10.02.2025
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в понедельник в Харькове на Украине, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T21:20:00+03:00
2025-02-10T21:20:00+03:00
2025-02-10T21:20:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Харькове на Украине, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога не объявлена. "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250210/gorlovka-1998464304.html
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В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв, воздушную тревогу не объявили