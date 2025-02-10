Нетаньяху созвал экстренное совещание с главами спецслужб
Нетаньяху созвал экстренное совещание из-за решения ХАМАС по огню в Газе
© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное заседание с главами спецслужб в связи с отказом палестинского движения ХАМАС выполнить условия сделки о прекращении огня в секторе Газа, сообщил в понедельник 12-й канал израильского телевидения, ссылаясь на осведомленный источник.
"Премьер-министр проводит экстренное совещание с главами спецслужб", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение приняло решение отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за "несоблюдение Израилем соглашения". Среди нарушений со стороны Израиля Убейда отметил задержку перемещенных лиц в северную часть сектора Газа и проблемы с доставкой гуманитарной помощью в палестинский анклав.
Телеканал также уточняет, что заседание военно-политического кабинета министров, на котором должны были обсуждаться дальнейшие переговоры по Газе, будет перенесено на вторник.
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Ранее в понедельник представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение приняло решение отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за "несоблюдение Израилем соглашения". Среди нарушений со стороны Израиля Убейда отметил задержку перемещенных лиц в северную часть сектора Газа и проблемы с доставкой гуманитарной помощью в палестинский анклав.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения междуИзраилеми ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами междуИзраилеми Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись пять обменов. Таким образом,Израильуже успел вернуть 21 заложника, включая пять граждан Таиланда. В Газе до сих удерживаются 76 заложников, из которых порядка половины считаются погибшими. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочегоИзраильпозволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
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