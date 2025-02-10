https://ria.ru/20250210/kellog-1998512616.html

Bloomberg рассказало о планах Келлога по Украине

Bloomberg рассказало о планах Келлога по Украине - РИА Новости, 11.02.2025

Bloomberg рассказало о планах Келлога по Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует в ближайшие недели обнародовать несколько вариантов завершения... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-10T23:43:00+03:00

2025-02-10T23:43:00+03:00

2025-02-11T00:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует в ближайшие недели обнародовать несколько вариантов завершения конфликта на Украине, передает Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.По данным агентства, Келлог намерен собрать информацию и мнения от должностных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности, а также в ходе визитов в Киев и европейские столицы. Эти предложения, как предполагается, могут подготовить почву для прямых переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским.Ожидается, что спецпосланник обсудит с европейскими лидерами их готовность взять на себя ведущую роль в вопросах обеспечения безопасности для поддержки возможного мирного соглашения. При этом агентство отмечает, что США вряд ли направят свои войска, ограничившись другими формами поддержки.Кроме того, Келлог, как ожидается, призовет союзников к увеличению расходов на оборону, что ранее неоднократно подчеркивал Трамп. Среди предложений, обсуждаемых с европейскими партнерами, — усиление давления на российский энергетический сектор и использование замороженных российских активов.Ранее британская газета Telegraph сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников. Согласно информации неназванных источников издания, Келлог заверил европейских партнеров, что США хотят укрепить позиции Украины в любых переговорах с Россией.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998453574.html

https://ria.ru/20250207/tramp-1997890473.html

https://ria.ru/20250207/tramp-1997889223.html

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в мире, украина, россия, сша, кит келлог, дональд трамп, владимир путин, мюнхенская конференция по безопасности