https://ria.ru/20250210/kellog-1998433131.html

СМИ: Келлог представит Трампу варианты завершения конфликта на Украине

СМИ: Келлог представит Трампу варианты завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 10.02.2025

СМИ: Келлог представит Трампу варианты завершения конфликта на Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил союзникам Вашингтона, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:17:00+03:00

2025-02-10T15:17:00+03:00

2025-02-10T15:17:00+03:00

в мире

сша

украина

вашингтон (штат)

кит келлог

дональд трамп

нато

мюнхенская конференция по безопасности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_59e8c7205284c8cb1201b246c7c204ac.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил союзникам Вашингтона, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их американскому лидеру, сообщает портал Semafor со ссылкой на западных чиновников. "Келлог заявил союзникам США в ходе недавних встреч, что он готовит варианты завершения войны на Украине, чтобы представить их Трампу", - говорится в публикации. По словам одного из чиновников, в ходе одной из встреч Келлог подчеркнул, что намерен встретиться и согласовать позиции с должностными лицами каждой из стран-участниц НАТО. Ранее спецпосланник президента США по Украине Келлог опроверг сообщения западных СМИ, заявив, что он не представит план США по урегулированию украинского конфликта на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что представить подобный план может только американский президент Трамп. Конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты, пройдет в Мюнхене 14-16 февраля.

https://ria.ru/20250208/ni-1998117590.html

сша

украина

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, вашингтон (штат), кит келлог, дональд трамп, нато, мюнхенская конференция по безопасности