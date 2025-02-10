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СМИ: Келлог представит Трампу варианты завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 10.02.2025
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15:17 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/kellog-1998433131.html
СМИ: Келлог представит Трампу варианты завершения конфликта на Украине
СМИ: Келлог представит Трампу варианты завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 10.02.2025
СМИ: Келлог представит Трампу варианты завершения конфликта на Украине
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил союзникам Вашингтона, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:17:00+03:00
2025-02-10T15:17:00+03:00
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
кит келлог
дональд трамп
нато
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил союзникам Вашингтона, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их американскому лидеру, сообщает портал Semafor со ссылкой на западных чиновников. "Келлог заявил союзникам США в ходе недавних встреч, что он готовит варианты завершения войны на Украине, чтобы представить их Трампу", - говорится в публикации. По словам одного из чиновников, в ходе одной из встреч Келлог подчеркнул, что намерен встретиться и согласовать позиции с должностными лицами каждой из стран-участниц НАТО. Ранее спецпосланник президента США по Украине Келлог опроверг сообщения западных СМИ, заявив, что он не представит план США по урегулированию украинского конфликта на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что представить подобный план может только американский президент Трамп. Конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты, пройдет в Мюнхене 14-16 февраля.
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сша
украина
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), кит келлог, дональд трамп, нато, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Кит Келлог, Дональд Трамп, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
СМИ: Келлог представит Трампу варианты завершения конфликта на Украине

Semafor: Келлог заявил, что готовит варианты завершения конфликта на Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил союзникам Вашингтона, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их американскому лидеру, сообщает портал Semafor со ссылкой на западных чиновников.
"Келлог заявил союзникам США в ходе недавних встреч, что он готовит варианты завершения войны на Украине, чтобы представить их Трампу", - говорится в публикации.
По словам одного из чиновников, в ходе одной из встреч Келлог подчеркнул, что намерен встретиться и согласовать позиции с должностными лицами каждой из стран-участниц НАТО.
Ранее спецпосланник президента США по Украине Келлог опроверг сообщения западных СМИ, заявив, что он не представит план США по урегулированию украинского конфликта на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что представить подобный план может только американский президент Трамп.
Конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты, пройдет в Мюнхене 14-16 февраля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
"Хотел избежать". СМИ рассказали, к чему приведет план Трампа по Украине
8 февраля, 10:15
 
В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Кит КеллогДональд ТрампНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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