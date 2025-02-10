https://ria.ru/20250210/kazan-1998467086.html

У блогера в Рязани похитили криптовалюту на 14 миллионов рублей

У блогера в Рязани похитили криптовалюту на 14 миллионов рублей - РИА Новости, 10.02.2025

У блогера в Рязани похитили криптовалюту на 14 миллионов рублей

Жителя Казани и белгородца подозревают в разбойном нападении на блогера в Рязани - его телефон отобрали, заставили сказать пароли от онлайн-сервисов и перевели... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:38:00+03:00

2025-02-10T17:38:00+03:00

2025-02-10T17:38:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 10 фев – РИА Новости. Жителя Казани и белгородца подозревают в разбойном нападении на блогера в Рязани - его телефон отобрали, заставили сказать пароли от онлайн-сервисов и перевели криптовалюту, эквивалентную 14 миллионам рублей, сообщило УМВД по Рязанской области. "Оперативники УУР УМВД России по Рязанской области задержали 23-летнего жителя Казани и 34-летнего жителя Белгорода, подозреваемых в разбойном нападении", - сообщается в Telegram-канале рязанской полиции. По данным ведомства, в полицию обратился 27-летний рязанец. По его словам, в подъезде дома у входа в квартиру на него напали двое незнакомцев. Один угрожал ножом, второй – электрошокером. Они отобрали у мужчины смартфон и заставили сказать пароли от онлайн-сервисов. В этот момент на лестничную площадку вышел жилец, потерпевший смог убежать. "Выяснилось, что кроме смартфона у потерпевшего похитили все сбережения – различную криптовалюту, эквивалентную 14 миллионам рублей", - уточняет УМВД. Причастных к преступлению установили по вещам, найденным в оставленном нападавшими рюкзаке: полицейские выяснили, где и как их приобрели. Жителя Казани задержали в Рязани, второго – в Белгороде, отмечает ведомство. По предварительной информации, нападавшие познакомились около полугода назад после совместной онлайн-игры в покер. Позже один из них рассказал другому о жителе Рязани, который ведет блог о криптовалюте и операциях с ней и может иметь сбережения. Мужчины приехали в Рязань, арендовали жилье, по выступлениям рязанца установили улицы, по которым он часто ходит, а затем выследили. Несколько месяцев по очереди мужчины жили в Рязани и следили за блогером. Затем купили электрошокер, нож и веревки, чтобы связать мужчину, если придется его пытать, добавляет УМВД. После задержания сообщники указали место, где избавились от смартфона рязанца. Похищенные телефон и криптовалюта возвращены потерпевшему. В отношении злоумышленников возбуждено дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Подозреваемых взяли под стражу, подчеркивается в сообщении.

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https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976282909.html

https://ria.ru/20240904/vozhdenie-1970646649.html

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