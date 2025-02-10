https://ria.ru/20250210/kamchatka-1998333120.html

Губернатор Камчатки провел кадровые перестановки в правительстве региона

Губернатор Камчатки провел кадровые перестановки в правительстве региона - РИА Новости, 10.02.2025

Губернатор Камчатки провел кадровые перестановки в правительстве региона

Губернатор Камчатки Владимир Солодов провел серьезные кадровые перестановки в правительстве региона, сообщает его пресс-служба. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T06:41:00+03:00

2025-02-10T06:41:00+03:00

2025-02-10T06:41:00+03:00

политика

камчатка

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камчатский край

владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 фев – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов провел серьезные кадровые перестановки в правительстве региона, сообщает его пресс-служба. "Принято решение об изменениях в структуре нашей работы, которые будут реализованы в ближайшее время – в связи с вызовами, которые перед нами стоят. Смысл изменений связан с необходимостью усиления нашего межведомственного взаимодействия и координации. Нужно перестраивать целый ряд сфер нашей работы, где накопились проблемные вопросы", – сказал Солодов. Должностей заместителя председателя правительства Камчатки лишились Евгений Чекин и Роман Василевский. Полномочия первого будет курировать Юлия Морозова. Василевского заменит Сергей Тюлькин, который сейчас является главой Елизовского района - крупнейшего на Камчатке. Министерство финансов будет курировать Евгения Позднякова. До этого она возглавляла управления по реализации национальных проектов. "В состав правительства вошла Оксана Герасимова в статусе вице-губернатора. Она займется сшивкой работы зампредов региона, ответственных за реализацию мастер-плана в строительном комплексе, дорожном строительстве, ЖКХ. Кураторство министерства спорта Камчатского края перейдет к заместителю председателя правительства Павлу Ясевичу", - сообщает пресс-служба. На своих постах остались Виктория Сивак и Александра Лебедева. У них изменен спектр полномочий. Они будут курировать вопросы здравоохранения и создание межвузовского кампуса в Петропавловске-Камчатском. Глава минцифры Николай Киселев переходит на должность заместителя председателя правительства края и будет курировать министерство земельных отношений и агентство ЗАГС.

https://ria.ru/20250201/kamchatka-1996776773.html

https://ria.ru/20250129/geroi-1996093517.html

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елизовский район

камчатский край

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политика, камчатка, елизовский район, камчатский край, владимир солодов