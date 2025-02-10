https://ria.ru/20250210/kamaz-1998441436.html

"КамАЗ" стал совладельцем "Ауруса"

"КамАЗ" стал совладельцем "Ауруса" - РИА Новости, 10.02.2025

"КамАЗ" стал совладельцем "Ауруса"

ПАО "Камаз" стало совладельцем ООО "Аурус" с долей 0,5%, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:51:00+03:00

2025-02-10T15:51:00+03:00

2025-02-10T15:51:00+03:00

экономика

елабуга

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

соллерс

камаз (завод)

авто

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ПАО "Камаз" стало совладельцем ООО "Аурус" с долей 0,5%, следует из данных ЕГРЮЛ. Состав собственников ООО "Аурус" на сегодняшний день не раскрывается. По последним открытым данным, в 2024 году основным владельцем "Ауруса" было ФГУП "НАМИ" с долей 63,5% и арабский фонд Tawazun - 36%. В апреле 2024 года компания "Соллерс" вышла из состава собственников, продав свою долю в 0,5% ООО "Хит Моторз Рус". Тогда в пресс-службе "Соллерса" отметили, что компания остается индустриальным партнером проекта. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).

https://ria.ru/20241113/lada--1983617019.html

елабуга

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, елабуга, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", соллерс, камаз (завод), авто