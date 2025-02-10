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"КамАЗ" стал совладельцем "Ауруса" - РИА Новости, 10.02.2025
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15:51 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/kamaz-1998441436.html
"КамАЗ" стал совладельцем "Ауруса"
"КамАЗ" стал совладельцем "Ауруса" - РИА Новости, 10.02.2025
"КамАЗ" стал совладельцем "Ауруса"
ПАО "Камаз" стало совладельцем ООО "Аурус" с долей 0,5%, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 10.02.2025
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экономика
елабуга
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
соллерс
камаз (завод)
авто
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ПАО "Камаз" стало совладельцем ООО "Аурус" с долей 0,5%, следует из данных ЕГРЮЛ. Состав собственников ООО "Аурус" на сегодняшний день не раскрывается. По последним открытым данным, в 2024 году основным владельцем "Ауруса" было ФГУП "НАМИ" с долей 63,5% и арабский фонд Tawazun - 36%. В апреле 2024 года компания "Соллерс" вышла из состава собственников, продав свою долю в 0,5% ООО "Хит Моторз Рус". Тогда в пресс-службе "Соллерса" отметили, что компания остается индустриальным партнером проекта. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).
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Наталья Макарова
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экономика, елабуга, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", соллерс, камаз (завод), авто
Экономика, Елабуга, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Соллерс, КамАЗ (завод), Авто
"КамАЗ" стал совладельцем "Ауруса"

ПАО "КамАЗ" стало совладельцем ООО "Аурус" с долей 0,5 процента

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГенеральный директор ООО "Аурус" Герхард Хильгерт
Генеральный директор ООО Аурус Герхард Хильгерт - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Генеральный директор ООО "Аурус" Герхард Хильгерт. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ПАО "Камаз" стало совладельцем ООО "Аурус" с долей 0,5%, следует из данных ЕГРЮЛ.
Состав собственников ООО "Аурус" на сегодняшний день не раскрывается. По последним открытым данным, в 2024 году основным владельцем "Ауруса" было ФГУП "НАМИ" с долей 63,5% и арабский фонд Tawazun - 36%.
В апреле 2024 года компания "Соллерс" вышла из состава собственников, продав свою долю в 0,5% ООО "Хит Моторз Рус". Тогда в пресс-службе "Соллерса" отметили, что компания остается индустриальным партнером проекта.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).
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ЭкономикаЕлабугаНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"СоллерсКамАЗ (завод)Авто
 
 
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